Sık cinsel ilişki evliliği ve aşkı canlı tutar mı? 

Karşılıklı istek ve rızayla yaşanan bir cinselliğin hiçbir zararı yoktur. Aksine yoğun cinsel aktivite fiziksel ve duygusal anlamda birçok faydaya sahiptir…

Benim çok istekli olmam normal mi?

SORU:

6 aydır evli bir erkeğim. Eşimle sık sık birlikte olmak istiyorum, bunun evliliğimizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Eşim cinselliği seviyor ama her zaman benim kadar istekli olmuyor. Sık cinsel birliktelik yaşamanın zararı olur mu? F.S./ Samsun

CEVAP:

Seks daha fazla mutluluk ve daha az stresle yakından ilgilidir. Eşler arası cinsel ilişki sıklığı arttıkça bağlılık ve sevgi de artmaktadır. Düzenli bir cinsel yaşama sahip olmak çiftler arasında duygusal bağlantı kurulmasını da kolaylaştırır. Cinsel frekansın düşük olduğu ilişkiler ise öfke, sadakatsizlik ve boşanmalara karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Sizin durumunuzda eşinizi fazla zorlamadan kendinizi onun ritmine ayarlayarak cinsel hayatınızı sürdürmenizi öneririm. Uyumlu bir bir yaşam evlilik ve aşk hayatınızı canlı tutmanıza yardımcı olacaktır.

Eşim yüzünden mi sorun yaşıyorum?

SORU:

Eşimin ilk, benim ikinci evliliğim. Eşim çocuk sahibi olmak istiyor ama benim önceki evliliğimden üç çocuğum var ve yeniden çocukla uğraşmak istemiyorum. Eşim korunduğunu söylüyor ama güvenemiyorum. Bende bir süredir sertleşme sorunu başladı, bundan olabilir mi? N.F./Erzincan

CEVAP:

İkinci evliliklerde önceki evlilikten gelen çocuklar sorunu ve çocuksuz eşin çocuk istemesi en sık karşılaşılan sorunlardır. Eşlerden birinin tek başına çocuk istemesi bunun için eşinden gizli korunmayı bırakması, dolaylı yollardan gebe kalmaya çalışması, bunun ilaçlar kullanması evlilik anayasasına uymayan bir durumdur. Böyle bir durumda çocuk istemeyen eşin yaşadığı güvensizlik sonucu cinsel ilişkiye ilgisi azabilir. Cinsel ilginin azalması zamanla cinsel isteksizliğe ve sertleşme sorunu gibi cinsel işlev bozuklukları yaratabilir. Böyle bir durumda eşlerin karşılıklı konuşarak çocuk konusunda anlaşmaları, bu anlaşmaya sadık kalacakları konusunda birbirlerine güven vermeleri gerekir. Bu sorun çözüldüğünde sertleşme sorunu da çözülecektir.

Reddedilmemek için ne yapabilirim?

SORU:

7 yıldır evli bir erkeğim, 35 yaşındayım. Eşimle çok az seks yapıyoruz, onun seks yapmamak için kendine göre her zaman haklı bir nedeni var ama ben durumdan sürekli reddedilmekten bıktım, artık ona karşı hiçbir şey hissetmemeye başladım. Bana öneriniz nedir? A.D./ Konya

CEVAP:

Cinsel yakınlık doğal ve evlilik içerisinde karşılanması gereken hak ve ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın sürekli reddedilmesi reddedilen taraf ciddi anlamda bir hassasiyet ve öfke yaratabilir. Çünkü kadın olsun erkek olsun cinsellik duygusal olarak incinebilirliğin çok yüksek olduğu bir alandır. Reddedilme sonucu hissedilen bu duygular zamanla eşe/partnere ve cinselliğe karşı bir ilgi kaybına neden olabilir. İlgideki azalma zamanla cinsel isteksizlik, uyarılma ve sertleşme bozukluklarından cinselliğe tümüyle küsmeye kadar giden bir seri bozukluğa neden olabilir. Çözülebilir bir sorun için tüm çözüm yollarını tüketmeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.