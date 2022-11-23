Siirt’te yol ortasında kadına şiddet kamerada
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Siirt’te yol ortasında kadına şiddet kamerada

Siirt’te park halinde kapıları açık olan otomobilin yanındaki bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından darbedilip, başına tekme ile vuruldu. Küçük bir çocuğun bağırışları arasında yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Güres Caddesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, park halindeki kapıları açık otomobilin yanında, bir erkek tarafından darbedilerek yere düşürüldü. Ardından kadının başına iki kez tekme ile vuran erkek, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Tekmelerden kurtulan kadın mahalleliye sığınırken, otomobilin yanında bulunan küçük bir çocuğun ağlayarak baba, baba diye bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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