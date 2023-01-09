Siirt’te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 12 yaralı
Haberler Gündem

Siirt’te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 12 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ters dönen minibüste 6’sı ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Soğuksu köyü yolunda meydana geldi. Mersin’e düğün için giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHZ 670 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada 6’sı ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kars’ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars’ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da dehşet! Bir evde 2 kadın ölü bulundu

İstanbul’da dehşet! Bir evde 2 kadın ölü bulundu

Kilis Belediyesi sera malzemeleri satın alacak

Kilis Belediyesi sera malzemeleri satın alacak

Siirt’te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 12 yaralı
Gündem