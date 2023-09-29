Şiir gibi oynuyorlar

Fenerbahçe, ilk düdükle birlikte geri dörtlü hariç 6 kişi ile rakip alana yerleşti. Presle rakibi boğdu. Başakşehir’e top göstermedi. Sarı-lacivertliler, bu baskılı futbolun karşılığını ilk 20 dakikada aldı. Djiku, kendi kalesine Duarte ve Szymanski’nin golleriyle ilk 20 dakikada 3-0 öne geçti.

Fenerbahçe takımı sahada şiir gibi oynadı. Taraftarlar yıllardan beri belki de ilk kez bu sezon her maçı yürekleri ağızlarına gelmeden rahat rahat izliyorlar. Çünkü hocaya da takıma da güveniyorlar. Fenerbahçe takımındaki oyuncular sadece oyunu taktik ve bireysel yetenekleriyle değil aynı zamanda zekaları ile de oynuyorlar. Nereye nasıl koşacağını, baskıyı nasıl yapacağını, sahaya nasıl yayılacağını ve rakip kaleye nasıl kısa yoldan gidileceğini çok iyi biliyorlar.

Sarı-lacivertlilerin hem fiziksel hem de mental kondisyonu üst seviyeye çıkmış. Örneğin bir İrfan Can… Geçen sezondan çok farklı bir görüntü sergiliyor. İnanılmaz formda ve ıslıklanan değil alkışlanan İrfan Can var artık sahada. Adam kovalamıyor, fiziksel anlamda zayıf denen Szymanski depar atıp Keny’nin pozisyonunu bozuyor.

Kısacası, futbolcu mutlu, teknik ekip mutlu, taraftar mutlu… Fenerbahçe’ye tavsiyem, TFF’yi, hakemleri öne çekmeden yoluna devam etmesi.