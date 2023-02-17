Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sınav gerçekleştirecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2023 yılı aktüerlik sınavları duyurusu yayınladı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir.

Bu kapsamda, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

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