Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 32 lira oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu ve zamlı listeyi paylaştı. Buna göre; 29,5 lira olan en ucuz sigara fiyatı, ÖTV’nin 6 aylık Yİ-ÜFE kadar, yani yüzde 22,28 artırılması sonucunda 32 liraya çıktı.

Sigara ve alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan özel tüketim vergisi (ÖTV) nedeniyle bu ürünlere zam geliyor.

Sigarada yüzde 63 olan nispi vergiye dokunulmazken asgari maktu vergi 0,7916 liradan 0.9680 liraya çıktı. Böylece bir paket sigaranın asgari maktu vergisi 19,36 liraya çıktı. ÖTV, toplam 0,9618 liralık asgari vergi ile birlikte 20,32 liraya yükseldi. Sigarada ikinci bir kriter, satış fiyatının yüzde 63’ünün asgari maktu tutarı aşamaması. Böylece en ucuz sigara fiyatı 30,73 lira oldu. KDV ve artan maliyetlerle ile birlikte bu rakam 32 liraya kadar çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün itibariyle geçerli olacak yeni fiyatları içeren listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar’ın paylaştığı listeye göre bazı sigara fiyatları şöyle:

Marlboro Edge: 35 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 35 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/While: 36 TL

Parliament: 38 TL

Parliament Midnight Blue: 37

Muratti: 35 TL

Muratti Blu: 34 TL,

Lark: 34 TL

Chesterfield: 33 TL

L&M: 33 TL

DÜNDAR’DAN BAYİLERE PROTESTO ÇAĞRISI

Dündar ayrıca, sosyal medya paylaşımında, tekel bayilerine, sigara şirketlerini protesto etmeleri çağrısında bulundu. Dündar’ın paylaşımı şöyle:

“Gelin arkadaşlar, daha radikal bir karar alalım; yarın gelecek bütün sigara firmalarını protesto edelim ve sigara almayalım. Müşteri ile bizi karşı karşıya bırakan bu firmalara karşı daha etkili olmaz mı? Ben iptal ediyorum, siz de var mısınız?”

(ANKA)