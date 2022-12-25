Sigara kokusu cinsel çekimi azaltabilir

İnsanlar beş duyuyla hisseden ve sevişen canlılar olduğundan eşlerden biri sigara içiyor diğeri içmiyorsa bu koku çok rahatsız edici olabilir partneri ilişkiden uzaklaştırabilir.

Eşimle bu konuda nasıl uzlaşabiliriz?

SORU:

Eşim evlendiğimizden beri sigara kullanıyor. Sigara kokusu beni çok rahatsız ediyor, cinsel isteğim kalmıyor. Kendisine söylüyorum ama fayda etmiyor. Ne yapabilirim? S.M./ Adana

CEVAP:

Yapılan bilimsel çalışmalar cinsel partner seçiminde koku duyusunun en az görsel çekicilik kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hoş bir koku nasıl çekici kılı­yorsa kötü bir koku da o kadar itici olabi­liyor. Bu kötü kokular içinde vücuda sinen ve nefes kokusu olarak hissedilen sigara kokusu başta geliyor. Sigara içmeyen için bu kokuya alışmak oldukça güçtür, hele de cinsellik gibi fiziksel mesafenin olma­dığı yakın ilişkide bu duruma katlanmak çok daha zor olabilir. Siz eşinize siga­rayı bırakma konusunda ısrarcı olabilir, destek alması için yönlendirebilir; bunları başaramazsanız en azından dişlerinin daha sık fırçalaması, kötü kokuyu önleyici spreyler, naneli şekerle bazı önlemler almasını isteyebilirsiniz.

Erken boşalmanın tedavisi var mı?

SORU:

33 yaşındayım. Evliliğin başından beri erken boşalma sorunu yaşıyorum. Birkaç ilaç denedim ama işe yaramadı. Kesin bir çözüm yolu yok mu? Y.F./Artvin

CEVAP:

Cinsel hayatı aktif olan her on erkekten yedisinin cinsel terapiste başvurma nedeni olan erken boşalmada önemli olan süre değil, boşalma refleksi üzerinde istemli denetimin olmamasıdır. Bu konuda verilen ilaçlar sorunu ortaya çıkaran ve sürdüren duygu, düşünce ve davranış örüntülerini değiştirmediği için ya hiç etkili olmamakta ya da etkisi kısa sürmektedir. Cinsel terapide amaç, çift ilişkisi içinde cinsel heyecanın yönetme, doğru ve işlevsel cinselliği öğrenme ve uygulanmasını sağlamaktır. Denetimsiz boşalma kader değil, cinsel terapi ile yüzde yüz tedavi edilebilen bir cinsel uyum sorunudur..

Sizce bu durumda hatalı olan kim?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle cinsel uyum sorunumuz var. Benimle ilgilenmiyor sonra da beni cinsel isteksizlikle suçluyor. Bu durumda hatalı olan ben miyim yoksa o mu? F.D./İstanbul

CEVAP:

Kadın ve erkeklerde cinsel istek ve uyarılmaya giden yollar çok farklıdır. Erkekler onaylanmak, hayran olunmak, eşinin baştan çıkarıcılığından tahrik olurken kadınlar daha çok romantizmden, arzulanmaktan, arzuyla bakılıp beğenilmekten, erkeğin cinsel öz güveninden ve yaratıcılığından etkilenir ve tahrik olurlar. Kadında cinsel isteği tetikleyen erkeğin tutumudur. Beğenildiğini hissetmeyen kadınlar susuz kalmış bir çiçek gibi solar, kendini bırakır, cinsel isteklerini kaybederler. Çoğu zaman cinsel isteği zayıf, soğuk ya da frijit olarak görülüp yanlış değerlendirilen kadınlarda asıl sebep erkeklerin ilgisizliğidir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak beğenilme, fark edilme gibi duygusal ihtiyaçlarınızı dile getirerek daha duyarlı olmasını isteyebilirsiniz. İlgisizliğinin devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.