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Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya savruldu, hepsi perte çıktı!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR’ın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen TIR’daki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası TIR’da bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

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