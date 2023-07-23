Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

Tekirdağ’da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih etti.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara’nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Sıcaktan bunalanlar bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ediyor. (AA)