Sıcaklar geri dönüyor: O güne dikkat!

Bir süreliğine mevsim normallerine yaklaşan sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Hafta ortasından sonra sıcaklıklar İstanbul’da 5 derece yükselecek.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan rekor sıcaklıklar birkaç günlük mola verdi ve birçok şehirde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaştı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta ortasından sonra ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün İstanbul’da 29 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçecek ve cuma günü 34 dereceye ulaşacak. İstanbul’da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.