Sıcak para mı dediniz?..

Hüsmen, çırılçıplak geçmiş Karadeniz’in (Kırklareli, Karadeniz’e en uzun sahili olan şehirlerimizden biridir) azgın dalgalarının karşısına bekliyormuş…

Ramiz onu böyle görünce sormuş:

“A be n’aabarsın büle?..”.

“Gastelerde okudum be agacım” demiş Hüsmen, “seks dalgası geleceemiş…”.

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İktidarın, ekonomik krizi sıcak para ile aşacağını söylüyor kimileri…

Tabii ki gülüyorum…

Gülüyorum çünkü…

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Sıcak para arbitraj yapmak için gelir…

Arbitraj için ise…

Banka faizlerinin enflasyonun en az 5 puan üzerinde…

Döviz kurlarındaki artışın:

Yıllık enflasyonun çok altında olması gerekir…

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Yatırımcı gelecek…

1.000.000 dolar bozdurup (Meselâ 13 liradan…).

1.300.000 TL alacak…

Onu da yıllık %45 faizle:

Bankaya yatıracak…

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Sabit kur uygulanıyorsa…

Vade sonunda dolar yine 13 lira…

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Yatırımcı 1 yıl önce yatırdığı 1.300.000 lirayı…

Faiziyle birlikte:

1.885.000 lira olarak tahsil edecek…

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Sonra da onu 13 liradan dolara dönüştürüp…

1.000.000 dolarla geldiği Türkiye’den…

1.450.000 dolarla çıkış yapacak…

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Yani bir yılda:

450 bin dolar kazanmış olacak…

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Yahuuuu…

Ekonomi böyle kurtulabilseydi…

Erbakan-Çiller ikilisiyle…

Ecevit-Bahçeli-Yılmaz üçlüsü kurtarırdı…

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Kurtaramadığı için:

AKP 20 yıldır iktidarda…

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Sözümün özü…

Bizim ekonomide reel faiz eksi 20 puan…

Döviz kurları MB baskısına rağmen sürekli artıyor…

Hangi sıcak para?..

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Bu saatten sonra…

Erdoğan faizleri yıllık enflasyonun 10 puan üzerine çekse…

Sabit kur rejimine geçse bile…

Sıcak para en erken:

6 ay sonra…

Ve o da…

Nazla gelmeye başlar…

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1 yıl sonra ise ekonomiyi iyice çökertir…

Ve çeker gider…

O ÖZÜR KABUL EDİLMEYECEKTİR…

Ahmet Hakan da dahil cümle alem biliyor ki…

“Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” sözü Sezen Aksu için söylendi…

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Hatta…

AKP’nin gayri resmî profesyonel yayın organlarından biri olan Akit…

Haberi şu başlıkla verdi:

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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O Havva anamızla Âdem babamıza uzanan dilleri koparmak görevimizdir…”.

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Daha sonra Erdoğan…

(Dün de söylediğim gibi…).

Sezen’in gücü karşısında:

“Çevir kazı yanmasın” moduna geçerek:

“Ben o sözü Sezen Aksu için söylemedim” dedi…

★

Ahmet Hakan bu tornistanı…

“Özür” olarak kabul edenlerden…

★

Benim için ise bu bir:

İnkâr…

Yani:

Büyük günah…

★

Çünkü…

Yalanın ve inkârın “özrü/tövbesi” olmaz…

Yanlışın özrü/tövbesi olur…

★

Yanlışta kasıt yok…

Yalan ve inkârda ise:

“Kasıt” vardır…

ERDOĞAN’DAN DAHA ERDOĞANCI…

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın bu tornistanını neden “özür” olarak kabul etmiş olabilir?..

Net olarak bilemem…

Ama…

Tahminde bulunabilirim…

★

En geç 2023 Haziran ayından sonra…

Erdoğan’ın iktidarda olamayacağını görüyor…

İktidar değiştiğinde…

Kamuoyundan özür dileyecek…

Böylece:

Toplumu zehirleyerek ülkeye verdiği sosyolojik zararı…

Affetmemizi isteyecek…

★

O nedenle:

Ön hazırlık çalışması yapıyor; olabilir…

SIRA ONLARDA MI?..

Haber:

Cinayete azmettirmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Turizm’in firari sahibi Galip Öztürk ile aynı karede yer aldığı iddia edilen Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver görevden alındı.

★

Haber güzel…

HSK onurlu bir iş yapmış…

Bundan sonra sıra (inşallah):

★

Reza Zarrab…

Sezgin Baran Korkmaz…

Ve…

Faruk Fatih Özer’le kol kola yürürken videoları yayınlananlara gelmiştir…

★

Haydi HSK…

Hemen harekete geçin…

★

Az daha unutuyordum:

Maliye ve Hazine Bakanımızın da…

FETÖ lideriyle çok samimi bir fotoğrafı var…

Görmediyseniz, göndereyim…

BAŞKAN ÇOK KIZIYO…

Başkan dedi ki:

“Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.”.

★

Arkadaşlar…

Muhterem Başkanımız haklı…

Lütfen bundan sonra kimse için:

“Dilini koparacağım” demeyin…

Ve hiç kimseye:

★

“Kan emici vampir…”.

“Nesebi bozuk…”.

“Soysuz…”.

“Yahudi dölü” gibi nefret suçu sayılabilecek sıfatlarla hitap etmeyin…

Çünkü…

★

Hem ayıp oluyo…

Hem de zarif ve centilmen başkanımız çok kızıyo…

CENABIHAK YIKMIŞ…

1. Akif Ersoy, Bakan Karaismailoğlu ’na sordu:

“Kargo tesisi niye çöktü?..”.

Cevap:

“Hiç de önemli bir yapı değildi. Zaten yıkılacak bir yapıydı.”.

★

Gördünüz mü?..

Masraf olmasın diye…

Kargo binasını bile…

Cenabıhak yıkmış…

DÜNÜN TİVİTİ…

Mehmet Altan

@MehmetAltanFan

Tarihte ilk ‘’dili kopartılan’’ ve sonra yakılarak öldürülen kişi altın beyinli filozof Giordano Bruno’dur….

-16 Şubat 1600-