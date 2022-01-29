Memduh Bayraktaroğlu
29 Ocak 2022

Sıcak para mı dediniz?..

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Hüsmen, çırılçıplak geçmiş Karadeniz’in (Kırklareli, Karadeniz’e en uzun sahili olan şehirlerimizden biridir) azgın dalgalarının karşısına bekliyormuş…

Ramiz onu böyle görünce sormuş:

“A be n’aabarsın büle?..”.

“Gastelerde okudum be agacım” demiş Hüsmen, “seks dalgası geleceemiş…”.

İktidarın, ekonomik krizi sıcak para ile aşacağını söylüyor kimileri…

Tabii ki gülüyorum…

Gülüyorum çünkü…

Sıcak para arbitraj yapmak için gelir…

Arbitraj için ise…

Banka faizlerinin enflasyonun en az 5 puan üzerinde…

Döviz kurlarındaki artışın:

Yıllık enflasyonun çok altında olması gerekir…

Yatırımcı gelecek…

1.000.000 dolar bozdurup (Meselâ 13 liradan…).

1.300.000 TL alacak…

Onu da yıllık %45 faizle:

Bankaya yatıracak…

Sabit kur uygulanıyorsa…

Vade sonunda dolar yine 13 lira

Yatırımcı 1 yıl önce yatırdığı 1.300.000 lirayı…

Faiziyle birlikte:

1.885.000 lira olarak tahsil edecek…

Sonra da onu 13 liradan dolara dönüştürüp…

1.000.000 dolarla geldiği Türkiye’den…

1.450.000 dolarla çıkış yapacak…

Yani bir yılda:

450 bin dolar kazanmış olacak…

Bahçeli-Ecevit-Yılmaz

Yahuuuu…

Ekonomi böyle kurtulabilseydi…

Erbakan-Çiller ikilisiyle…

Ecevit-Bahçeli-Yılmaz üçlüsü kurtarırdı…

Çiller-Erbakan

Kurtaramadığı için:

AKP 20 yıldır iktidarda…

Sözümün özü…

Bizim ekonomide reel faiz eksi 20 puan…

Döviz kurları MB baskısına rağmen sürekli artıyor…

Hangi sıcak para?..

Bu saatten sonra…

Erdoğan faizleri yıllık enflasyonun 10 puan üzerine çekse…

Sabit kur rejimine geçse bile…

Sıcak para en erken:

6 ay sonra…

Ve o da…

Nazla gelmeye başlar…

1 yıl sonra ise ekonomiyi iyice çökertir…

Ve çeker gider…

O ÖZÜR KABUL EDİLMEYECEKTİR…

Ahmet Hakan da dahil cümle alem biliyor ki…

“Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” sözü Sezen Aksu için söylendi…

Ahmet Hakan

Hatta…

AKP’nin gayri resmî profesyonel yayın organlarından biri olan Akit

Haberi şu başlıkla verdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O Havva anamızla Âdem babamıza uzanan dilleri koparmak görevimizdir…”.

Daha sonra Erdoğan

(Dün de söylediğim gibi…).

Sezen’in gücü karşısında:

“Çevir kazı yanmasın” moduna geçerek:

“Ben o sözü Sezen Aksu için söylemedim” dedi…

Ahmet Hakan bu tornistanı…

“Özür” olarak kabul edenlerden…

Benim için ise bu bir:

İnkâr…

Yani:

Büyük günah…

Çünkü…

Yalanın ve inkârın “özrü/tövbesi” olmaz…

Yanlışın özrü/tövbesi olur…

Yanlışta kasıt yok…

Yalan ve inkârda ise:

“Kasıt” vardır…

ERDOĞAN’DAN DAHA ERDOĞANCI…

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın bu tornistanını neden “özür” olarak kabul etmiş olabilir?..

Net olarak bilemem…

Ama…

Tahminde bulunabilirim…

En geç 2023 Haziran ayından sonra…

Erdoğan’ın iktidarda olamayacağını görüyor…

İktidar değiştiğinde…

Kamuoyundan özür dileyecek…

Böylece:

Toplumu zehirleyerek ülkeye verdiği sosyolojik zararı…

Affetmemizi isteyecek…

O nedenle:

Ön hazırlık çalışması yapıyor; olabilir…

SIRA ONLARDA MI?..

Haber:

Cinayete azmettirmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Turizm’in firari sahibi Galip Öztürk ile aynı karede yer aldığı iddia edilen Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver görevden alındı.

Haber güzel…

HSK onurlu bir iş yapmış…

Bundan sonra sıra (inşallah):

Reza Zarrab

Reza Zarrab…

Sezgin Baran Korkmaz…

Sezgin Baran Korkmaz

Ve…

Faruk Fatih Özer’le kol kola yürürken videoları yayınlananlara gelmiştir…

Haydi HSK…

Hemen harekete geçin…

Az daha unutuyordum:

Maliye ve Hazine Bakanımızın da…

FETÖ lideriyle çok samimi bir fotoğrafı var…

Görmediyseniz, göndereyim…

BAŞKAN ÇOK KIZIYO…

Başkan dedi ki:

“Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.”.

Arkadaşlar…

Muhterem Başkanımız haklı…

Lütfen bundan sonra kimse için:

“Dilini koparacağım” demeyin…

Ve hiç kimseye:

“Kan emici vampir…”.

“Nesebi bozuk…”.

“Soysuz…”.

“Yahudi dölü” gibi nefret suçu sayılabilecek sıfatlarla hitap etmeyin…

Çünkü…

Hem ayıp oluyo

Hem de zarif ve centilmen başkanımız çok kızıyo…

CENABIHAK YIKMIŞ…

1. Akif Ersoy, Bakan Karaismailoğlu’na sordu:

“Kargo tesisi niye çöktü?..”.

Cevap:

“Hiç de önemli bir yapı değildi. Zaten yıkılacak bir yapıydı.”.

Gördünüz mü?..

Masraf olmasın diye…

Kargo binasını bile…

Cenabıhak yıkmış…

DÜNÜN TİVİTİ…

Mehmet Altan

@MehmetAltanFan

Tarihte ilk  ‘’dili kopartılan’’ ve sonra yakılarak öldürülen kişi altın beyinli filozof Giordano Bruno’dur….

-16 Şubat 1600-

 

Yazarlar
Sıcak para mı dediniz?..
Memduh Bayraktaroğlu