Sıcak para mı dediniz?..
Hüsmen, çırılçıplak geçmiş Karadeniz’in (Kırklareli, Karadeniz’e en uzun sahili olan şehirlerimizden biridir) azgın dalgalarının karşısına bekliyormuş…
Ramiz onu böyle görünce sormuş:
“A be n’aabarsın büle?..”.
“Gastelerde okudum be agacım” demiş Hüsmen, “seks dalgası geleceemiş…”.
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İktidarın, ekonomik krizi sıcak para ile aşacağını söylüyor kimileri…
Tabii ki gülüyorum…
Gülüyorum çünkü…
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Sıcak para arbitraj yapmak için gelir…
Arbitraj için ise…
Banka faizlerinin enflasyonun en az 5 puan üzerinde…
Döviz kurlarındaki artışın:
Yıllık enflasyonun çok altında olması gerekir…
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Yatırımcı gelecek…
1.000.000 dolar bozdurup (Meselâ 13 liradan…).
1.300.000 TL alacak…
Onu da yıllık %45 faizle:
Bankaya yatıracak…
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Sabit kur uygulanıyorsa…
Vade sonunda dolar yine 13 lira…
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Yatırımcı 1 yıl önce yatırdığı 1.300.000 lirayı…
Faiziyle birlikte:
1.885.000 lira olarak tahsil edecek…
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Sonra da onu 13 liradan dolara dönüştürüp…
1.000.000 dolarla geldiği Türkiye’den…
1.450.000 dolarla çıkış yapacak…
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Yani bir yılda:
450 bin dolar kazanmış olacak…
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Yahuuuu…
Ekonomi böyle kurtulabilseydi…
Erbakan-Çiller ikilisiyle…
Ecevit-Bahçeli-Yılmaz üçlüsü kurtarırdı…
★
Kurtaramadığı için:
AKP 20 yıldır iktidarda…
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Sözümün özü…
Bizim ekonomide reel faiz eksi 20 puan…
Döviz kurları MB baskısına rağmen sürekli artıyor…
Hangi sıcak para?..
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Bu saatten sonra…
Erdoğan faizleri yıllık enflasyonun 10 puan üzerine çekse…
Sabit kur rejimine geçse bile…
Sıcak para en erken:
6 ay sonra…
Ve o da…
Nazla gelmeye başlar…
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1 yıl sonra ise ekonomiyi iyice çökertir…
Ve çeker gider…
O ÖZÜR KABUL EDİLMEYECEKTİR…
Ahmet Hakan da dahil cümle alem biliyor ki…
“Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” sözü Sezen Aksu için söylendi…
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Hatta…
AKP’nin gayri resmî profesyonel yayın organlarından biri olan Akit…
Haberi şu başlıkla verdi:
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O Havva anamızla Âdem babamıza uzanan dilleri koparmak görevimizdir…”.
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Daha sonra Erdoğan…
(Dün de söylediğim gibi…).
Sezen’in gücü karşısında:
“Çevir kazı yanmasın” moduna geçerek:
“Ben o sözü Sezen Aksu için söylemedim” dedi…
★
Ahmet Hakan bu tornistanı…
“Özür” olarak kabul edenlerden…
★
Benim için ise bu bir:
İnkâr…
Yani:
Büyük günah…
★
Çünkü…
Yalanın ve inkârın “özrü/tövbesi” olmaz…
Yanlışın özrü/tövbesi olur…
★
Yanlışta kasıt yok…
Yalan ve inkârda ise:
“Kasıt” vardır…
ERDOĞAN’DAN DAHA ERDOĞANCI…
Ahmet Hakan, Erdoğan’ın bu tornistanını neden “özür” olarak kabul etmiş olabilir?..
Net olarak bilemem…
Ama…
Tahminde bulunabilirim…
★
En geç 2023 Haziran ayından sonra…
Erdoğan’ın iktidarda olamayacağını görüyor…
İktidar değiştiğinde…
Kamuoyundan özür dileyecek…
Böylece:
Toplumu zehirleyerek ülkeye verdiği sosyolojik zararı…
Affetmemizi isteyecek…
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O nedenle:
Ön hazırlık çalışması yapıyor; olabilir…
SIRA ONLARDA MI?..
Haber:
Cinayete azmettirmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Turizm’in firari sahibi Galip Öztürk ile aynı karede yer aldığı iddia edilen Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver görevden alındı.
★
Haber güzel…
HSK onurlu bir iş yapmış…
Bundan sonra sıra (inşallah):
★
Reza Zarrab…
Sezgin Baran Korkmaz…
Ve…
Faruk Fatih Özer’le kol kola yürürken videoları yayınlananlara gelmiştir…
★
Haydi HSK…
Hemen harekete geçin…
★
Az daha unutuyordum:
Maliye ve Hazine Bakanımızın da…
FETÖ lideriyle çok samimi bir fotoğrafı var…
Görmediyseniz, göndereyim…
BAŞKAN ÇOK KIZIYO…
Başkan dedi ki:
“Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.”.
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Arkadaşlar…
Muhterem Başkanımız haklı…
Lütfen bundan sonra kimse için:
“Dilini koparacağım” demeyin…
Ve hiç kimseye:
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“Kan emici vampir…”.
“Nesebi bozuk…”.
“Soysuz…”.
“Yahudi dölü” gibi nefret suçu sayılabilecek sıfatlarla hitap etmeyin…
Çünkü…
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Hem ayıp oluyo…
Hem de zarif ve centilmen başkanımız çok kızıyo…
CENABIHAK YIKMIŞ…
1. Akif Ersoy, Bakan Karaismailoğlu’na sordu:
“Kargo tesisi niye çöktü?..”.
Cevap:
“Hiç de önemli bir yapı değildi. Zaten yıkılacak bir yapıydı.”.
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Gördünüz mü?..
Masraf olmasın diye…
Kargo binasını bile…
Cenabıhak yıkmış…
DÜNÜN TİVİTİ…
Mehmet Altan
@MehmetAltanFan
Tarihte ilk ‘’dili kopartılan’’ ve sonra yakılarak öldürülen kişi altın beyinli filozof Giordano Bruno’dur….
-16 Şubat 1600-