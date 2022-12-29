SGK’dan EYT ve emekli maaşı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bugün, yurttaşlar bulundukları şehrin SGK İl Müdürlüğü’ne giderek aylık bağlanma talebinde bulunmasına ilişkin; “Kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün EYT’ye ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bugün yurttaşlar aylık bağlanma talebinde bulunmak için SGK İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca, internet üzerinden yapılan yoğun başvurular nedeni ile E-Devlet’e erişim zorluğu yaşandı.

Yaşanan söz konusu başvuru yoğunluğuna ilişkin SGK Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN AYLIK BAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

“28.12.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.“

(ANKA)