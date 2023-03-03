SGK önlerinde EYT kuyruğu oluştu

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu. Şişli ve Fatih’te SGK binasının önünde kuyrukta bekleyenler işlemlerini yaptırmak için uzun süre bekledi.

Sırada bekleyen Eyüp Kömürlü “Sabah 07.00’den e-devlete beri giriş yapamıyorum. Yapacak bir şey yok mecburen bekleyeceğiz. Ben yazı alacağım ve başvuru yapacağım. Mecburen bekleyeceğim, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün” dedi.

İsa Yıldız ise “Emeklilik başvurusu için geldim. E-devletten işlem yapamıyoruz, hata veriyor. Sabah 07.00 den beri sırada bekliyorum. 25 yılın sonunda emekli olduk'” diye konuştu.

Musa Ermiş ise “Emeklilik yazımı aldım. Sırada çok beklemedim. Emekli olmak için yazı aldım, iş yerine götüreceğim. Çıkış olacak evraklarımızı teslim edeceğiz'” dedi.

“GÜZEL BİR DUYGU HİÇ BEKLEMİYORDUM”

Fatih’te bulunan Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine işlemlerini yapan Zeynel Kır, “Çok şükür işlemleri yaptık. 24 yıldır belediyede çalıyorum. Bu günleri bekledik evrakları aldık iş yerlerine vereceğiz. Ayın 14’ünde ilişkimi keseceğim güzel bir duygu hiç beklemiyordum. 47 yaşında emekli oluyorum Allah herkese nasip etsin.” dedi.

“BU SABAH BENİM İÇİN BAYRAM OLDU “

Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, “EYT’yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı bizde memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim.” ifadesini kullandı.

(DHA)