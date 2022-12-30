SGK müdürlüklerinde EYT’lilerin yoğunluğu sürüyor

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşların, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak için sosyal güvenlik merkezleri önünde oluşturduğu yoğunluk, ikinci günde de sürüyor.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarına gelmeye devam ediyor.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

Bu kapsamda Bağcılar’da da EYT’liler, SGK Müdürlüğü önünde gün hesaplatmak için uzun kuyruk oluşturdu. Kendilerine verilen formları dolduran vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından gruplar halinde içeri alındı.

Görevli personeller, SGK içerisindeki yoğunluğu azaltmak için bina önünde EYT’den faydalanmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”

EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak için SGK ‘ye gelen vatandaşlardan Sami Pulat, saat 09.00’da geldiğinde bina önünün daha kalabalık olduğunu, sonra yoğunluğun azaldığını söyledi.

Kendilerine form dağıtıldığını kaydeden Pulat, “Biz de faydalanabiliyoruz. Dondurulmuş Bağ-Kurumuz var, onu canlandıracağız. Sigorta girişim 1993 senesi. 7,5 sene beni etkilemişti zaten, olmasaydı 4 sene daha bekleyecektik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.

Prim günlerini hesaplatmak isteyen Sevda Altun, saat 08.00’de geldiğini, emeklilik hakkından faydalanmak istediğini ve doğum borçlanması için başvuracağını anlattı.

Ev kadını olduğunu söyleyen Altun, “Benim de bir ümidim var. Belirli bir zamandan sonra çalışamadım. 1985 girişliyim. Devletin daha önce dönüşlerde olduğu gibi devlet bankalarından kredi desteği bekliyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkarsa.” diye konuştu.

EYT’li vatandaşlardan Hasan Yavuz, Bağ-Kur’a prim borcu olduğunu, sigortasını dondurduğu günleri ödemek için başvuru yapacağını belirtti.

Yeni yıla girmeden başvurmak istediğini dile getiren Yavuz, “1997 girişim var. Bir aksilik olmazsa günlerimizi yatırabilirsek emekli olacağız.” dedi.

Saat 08.30’da sıraya girdiğinde yoğunluğun olduğunu ancak görevli personelin doldurulan evrakı toplamasının ardından sıranın azaldığını anlatan Yavuz, “Şimdi de bize sıra gelecek. Çalışamayan arkadaşlarımız vardı onlar için önemli. Biz yine çalışıyoruz olsa da olur olmasa da. Ama yine devletimiz sağ olsun elinden geleni yapıyor. Yapmasa da bizim üzülmemiz, gücenmemiz olmayacaktı.” ifadelerini kullandı.

“Yeni yıla kalırsa zamlı olmasından korkuyorum”

Benzer şekilde Şişli SGK önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar bahçede oluşturulan masalarda formlarını doldurdu.

Anadolu Yakası’nda da EYT’li vatandaşlar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye SGK binaları önünde sıraya girdi.

Ataşehir SGK ‘de görevli personel de çeşitli taleplerle gelenleri bilgilendirerek, bina önünde oluşan yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

EYT düzenlemesinden yararlanmak için talep formunu SGK ‘ye veren 45 yaşındaki Bayram Çözen, bir buçuk saattir sırada beklediğini söyledi.

Askerlik borçlanması için başvurduğunu aktaran Çözen, “25 bin lira ödeyeceğim, Eğer yeni yıla kalırsa zamlı olmasından korkuyorum. O zaman tahminen 50 bini geçer. Reis’ten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Cesen ise askerlik borçlanması yaptığını belirterek, “Primim 9 bini geçiyor ama emekli maaşımın yükseltileceğini umuyorum.” dedi. (AA)