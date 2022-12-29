SGK müdürlükleri önünde EYT yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeyi açıklamasının ardından vatandaşlar, İstanbul’daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluşturdu.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

Polis ekipleri de yoğunluğun yaşandığı ilçelerdeki SGK binalarının önünde güvenlik önlemi aldı.

“Piyango oldu benim için”

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuran vatandaşlar, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar bahçedeki masalarda, bankların üzerinde, arabaların cam ve kaportalarında borçlanma dilekçe formlarını doldurdu.

EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK’ye veren 46 yaşındaki Emrah Seven, “Piyango oldu benim için. Reis’ten Allah razı olsun. Bu bizim hakkımızdı zaten.” dedi.

Askerlik borçlanması için form dolduran Bedir Gürbüz, “Uzun zamandır bekliyorduk, Reis’ten bekliyorduk. Bakalım ne olacak? İnsanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

SGK binası önünde bekleyen Yücel Çeştepe de yoğunluktan yakındı. Çeştepe, EYT’lilerin yıllardır seslerini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

“Çok mutluyum”

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi.

Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, “Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Doğum borçlanması yapmak isteyen Semra Şahin de “Sabah 08.30’dan beri kuyruktayız. Emekliliğe bir yılım kaldı. Onu ödemek için buradayım. Çok mutluyum.” diye konuştu. (AA)