SGK, hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 159’unu e-Devlet’e taşıdı. Kurumun milyonlarca kez kullanılan uygulamaları arasında, “SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi”, “4A hizmet dökümü” ve “Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?” ilk sırada yer aldı.

Bilgi toplumu hedefiyle 18 Aralık 2008’de hizmete açılan “e-Devlet Kapısı”, her geçen gün genişleyen içeriğiyle eylül itibarıyla 903 kurum ve 6 bin 824 hizmetle 60 milyon 870 bin kullanıcıya ulaştı.

Vatandaşlara kamu hizmetlerine kolay ulaşma imkanı sağlayan e-Devlet’te, en fazla içerik sağlayan kurumların başında SGK geliyor.

Hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 159’unu e-Devlet’e taşıyan Kurumun, hizmetlerini e-Devlet’e taşıma oranı yüzde 27,36 oldu.

Bu kapsamda, Kurumun e-Devlet uygulamaları aylık ortalama 140 milyon, vatandaşların işlemlerinin yürütüldüğü MEDULA uygulaması ise aylık ortalama 80 milyon kez tıklandı.

SGK’ye ait e-reçete, e-rapor ve e-sevk uygulamaları aylık ortalama 33 milyon, ilaç kullanım raporu ise aylık ortalama 2 milyon adet üretildi. Bunların yanı sıra, e-SGK sistemi, dijital ortamda yılda 2 milyon 415 bin 743 kez ziyaret edildi.

e-Devlet üzerinden SGK’de en fazla başvurulan uygulamalar, “SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi”, “4A hizmet dökümü”, “Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?”, “4A/4B iş göremezlik ödemesi görme” ve “GSS tescil ve prim borcu sorgulama” olarak sıralandı.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen her bir işlemle evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf edilirken, kağıt israfı da en aza indirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor. (AA)