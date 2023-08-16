Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 330 liradan alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 5 üretici, sezonun ilk kuru incirini Ticaret Borsası’na teslim etti. İlk kuru incir, kilosu 330 lira olarak sembolik fiyatla alındı.

Nazilli Ticaret Borsası, 5 üreticinin getirdiği sezonun ilk kuru incirini, törenle teslim aldı. Borsada yapılan törene AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Nazilli Kaymakamlığı’na vekaleten Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, sivil toplum kuruluşları, incir üreticileri, tüccarları ile ihracatçılar katıldı. Törende sezonun ilk kuru inciri, Ticaret Borsası’na teslim edildi.

‘NAZİLLİ İNCİRİ ÇOK KALİTELİ’

Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 330 lira olarak sembolik fiyatla alındı. 5 üreticinin toplam 100 kilo incir getirdiği belirtilirken, Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, açıklamasında, “Nazilli incirinin geleceği var. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve bunun için de tescillediğimiz, Nazilli incirinin kalitesini arttıralım diyoruz. Bölgemizde bulunan tüm incir üreticilerimiz artık ‘Nazilli inciri’ ismini kullansınlar. Nazilli inciri ismini, hem üreticilerimiz, hem tüccarlarımız, hem de ihracatçılarımızın kullanmalarını istiyoruz. Biz Nazilli Ticaret Borsası olarak garanti veriyoruz. Çünkü Nazilli inciri çok kaliteli. Sloganımız da ‘Uzun yaşam için sağlık sizin elinizde’. Nazilli inciri eksi 18 derecede saklanmalı. İncirin eksi 18 derecede saklandığı zaman 4 yıl boyunca tadı ve kalitesi değişmez. İncirimizi saklarsak 100 bin değil 200 bin kilo rekolte olsa satarız. Geçen sene bu incir 180 liraya satıldı. Dondurucu maliyeti 10 lira yok” diye konuştu. (DHA)