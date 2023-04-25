Sezgin Tanrıkulu: Herkes, her sabah barışa uyanacak

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, seçim bürosu açılışında, “Diyarbakır’ı da bölgeyi de Türkiye’yi de ikinci yüzyılda demokrasiyle, adaletle ve refahla buluşturacağız; kimsenin endişesi olmasın. Bizim olduğumuz yerde bilin ki silah da şiddet de olmayacak. Herkes, her sabah barışa uyanacak” dedi.

CHP’nin Diyarbakır birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, dün merkez Kayapınar ilçesinde seçim bürosu açtı. Açılışa, CHP il örgütünün yanı sıra CHP Diyarbakır milletvekili adayları, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Sadet Partisi il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Diyarbakırlı ses sanatçısı Bedri Ayseli de açılışa katılarak Tanrıkulu’na destek verdi ve yöresel türküler söyledi.

“DİYARBAKIR SOKAKLARINDA BARIŞI KUTLAYACAĞIZ”

Sezgin Tanrıkulu, açılışta şunları söyledi:

“En zor süreçlerden geçiyoruz, en zor zamanlardan geçiyoruz. Hep dedik ya yarın bu iş bitecek kardeşim, sabah kalktığımız zaman herhangi bir kaygıyla uyanmayacağız. Hep bunu düşündük ama olmadı. Mücadele ettik, bir tek adım da geri atmadık ama olmadı. Keşke önceden olsaydı, bu konuşmayı yapmasaydık ama yapacağız. 15 Mayıs’ta burada, Diyarbakır’ın bütün sokaklarında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gidişini, Türkiye’nin yeniden barışla, demokrasiyle, adaletle, özgürlükle buluşmasını kutlayacağız, size söz kutlayacağız.

“TÜRKİYE’NİN BARIŞINI DİYARBAKIR’DAN İNŞA EDECEĞİZ”

Bu dönem, Genel Başkan’ımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. İttifakımızı, dostlarımızla birlikte iktidar yapacağız. Sonraki iş bize ait. İnanın bütün bu işlere emek verdik, kafa yorduk. Sadece Diyarbakır’da değil, Ankara’da değil, İstanbul’da değil, Türkiye’de değil, dünyada emek verdik. Türkiye hazır, Kürtler hazır, herkes hazır. Türkiye’nin barışını Diyarbakır’dan inşa edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz. Umutsuzluğa hiç gerek yok, coşkuyla yürüyeceğiz. Söyleyecek çok söz var. Bakın, Diyarbakır’ı talan ettiler. Bu kayyum rejimi, Diyarbakır’ı aldı sattı, bitirdiler. Bildiğiniz gibi değil. İnsanlarımız biliyorlar susuyorlar, görüyorlar susuyorlar. Susmayacaklar, konuşacaklar. Konuşan bir Diyarbakır yaratacağız, konuşan bir Türkiye yaratacağız. Size söz; bütün bu rantçılardan hesap soracağız. Sadece şimdikilerden değil, buradan Diyarbakır’dan alıp götürenlerden hesap soracağız.

“BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE SİLAH DA ŞİDDET DE OLMAYACAK”

Bakın, Diyarbakır yalnızlaştırıldı. Birçok sorunu var bu kentin. Sadece siyasal sorunlarımız değil, insanlarımız işsiz. Diyarbakır, bir kimlik kenti, bir tarih kenti, bir kültür kenti, bir turizm kenti; ama yok. Üretimden uzak, değerlerden uzak. Potansiyel yüksek ama bunu sadece rant kafasıyla idare ettiler, onların tümünü silip atacağız. Hemşerilerimizle beraber yeniden Diyarbakır’ı da bölgeyi de Türkiye’yi de ikinci yüzyılda demokrasiyle, adaletle, refahla buluşturacağız; kimsenin endişesi olmasın. Bizim olduğumuz yerde bilin ki silah da şiddet de olmayacak. Herkes, her sabah barışa uyanacak; endişeye değil, çatışmaya değil, savaşa değil.” (ANKA)