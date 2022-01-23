Sezen Aksu’dan şarkı sözüyle cevap: Ben avım, sen avcı, vur bakalım…

Sezen Aksu’nun beş yıl önce çıkan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri nedeniyle başlayan tartışmalar sonrası açıklamada bulundu. Kendisini hedef gösterenlere şarkı sözleriyle cevap veren Aksu, “Ben avım, sen avcı, vur bakalım…” ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu, beş yıl önce çıkan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri nedeniyle başlayan tartışmalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın camide kendisini hedef aldığı sözleri üzerine açıklamada bulundu. Sanatçının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“KONU BEN DEĞİLİM, KONU MEMLEKET”

“Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.”

ŞARKI SÖZLERİ PAYLAŞTI

Sezen Aksu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo’ kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi’ de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi’ yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

“Yok” dedik, “Yok” dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

“Hop” dedik, “Hop” dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

“YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.“