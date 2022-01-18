Sezen Aksu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu

Sezen Aksu hakkında şarkı sözlerinde kullandığı ifadelerde ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini aşağıladığı’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan avukat Bilal Yavuz, “Sezen Aksu, hukuken şüpheli konumundadır. Yargı gereğini muhakkak yapacaktır” dedi.

Sanatçı Sezen Aksu’nun “Şahane bir şey yaşamak” isimli şarkısında geçen “Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleriyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle avukat Bilal Yavuz, Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Şüpheli şahıs, toplumumuzda böylesi hassas bir konuda sanatçı olmasının arkasına sığınarak İslam dinini adeta küçük görerek alay edercesine İslam dininin ilk peygamberi ve eşine ‘cahil’ demiş ve bu gayriahlaki saldırıyı da şarkı sözü ile alenen gerçekleştirmiştir” denildi.

‘Etkin bir soruşturma ve cezalandırma süreci yürütülmeli’

Şarkı sözlerinin toplumda infial uyandırdığının kaydedildiği dilekçede, “Sosyal medyada günlerce gündemde kalmıştır. Sanatçı unvanını kullanarak açıkça toplumun dini, manevi değerlerine hakaret eden, saldıran şahıs hakkında etkin bir soruşturma ve cezalandırma süreci yürütülmesi, toplumun vicdanının ve milletimizin manevi değerlerinin korunması için zaruri önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Şarkı olarak nitelendirilemeyecek bir rezilliği piyasaya sürmüştür”

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde konuya ilişkin açıklama yapan avukat Bilal Yavuz, “Halkımızın dini ve manevi değerlerine saldırı gerçekleştiren Sezen Aksu isimli şüpheli şahıs, şarkı olarak nitelendirilemeyecek bir rezilliği piyasaya sürmüştür. Bununla alakalı olarak ilgili şarkının 45. ve 59. saniyeleri arasında ‘gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e’ şeklinde ahlaksızca, cüretkârca ifadelere yer vermiştir. Ülkemiz ekseriyetle Müslüman ve İslam dinine mensuptur. İslam dinine göre de Hz. Adem kendisine tüm ilimlerin öğretildiği, yaratılan ilk insandır. Ayrıca İslam dininin ilk peygamberidir. Eşi Hz. Havva ise İslam dini için aynı kıymettedir. TCK’nın 216. Maddesinin 3. Fıkrasına göre ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan’ kişi 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Biz bu olayın kamuoyu tarafından duyulmasını takiben ilk olarak tarafımızca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na detaylı suç duyurusu dilekçelerimiz verilmiştir. Suç duyuruları yapılmıştır. Bu şüpheli şahsın 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiştir” dedi.

“Sezen Aksu, hukuken şüpheli konumundadır”

Avukat Yavuz devamında, “Yargı gereğini muhakkak yapacaktır, milletimiz müsterih olsun. Biz dosyayı bu aşamalarda ayrıntısıyla takip etmeye devam edeceğiz. Şu bilinmelidir ki, Sezen Aksu şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukuken şüpheli konumundadır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim, bu ülke sınırları içerisinde iş yapan her türlü siyasetçi, sanatçı, ünlü, politikacı herkes şunu iyi bilmelidir, bu ülkede Müslümanların dini değerlerinden bahsederken kelimelerinizi seçerek kullanacaksınız. Ayrıca ifade hürriyetinin sadece kendi özgürlük alanınızı kapsamadığını anlayacaksınız. Sokaktaki vatandaştan hukuk nezdinde hiçbir farkınızın olmadığını bileceksiniz. Aksi halde yargı önünde gereken bedelini ödersiniz” diye konuştu.

(İHA)