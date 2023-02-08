Seyit Torun: Kimse belediyelerimize engel çıkarmaya kalkmasın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimiz seferberliğe devam ediyor. Şu ana kadar; 1.188 araç, 4.890 personel ve her türlü malzemeyi taşıyan 405 tır, 3 uçak ve 1 gemi bölgeye gönderildi. Kimse belediyelerimize engel çıkarmaya kalkmasın! Sonu ne olursa olsun halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, deprem bölgelerine yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Torun’un açıklamaları şöyle:

“Belediyelerimiz seferberliğe devam ediyor. Şu ana kadar; 1.188 araç, 4.890 personel ve her türlü malzemeyi taşıyan 405 tır, 3 uçak ve 1 gemi bölgeye gönderildi. Kimse belediyelerimize engel çıkarmaya kalkmasın! Sonu ne olursa olsun halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” (ANKA)