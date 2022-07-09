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Seyisler hipodromda birbirine girdi

Bursa’da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Seyisler hipodromda birbirine girdi
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