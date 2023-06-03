Şişli’de, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 07.50 sıralarında D-100 Karayolu Esentepe Mevkii’nde meydana geldi. Kullandığı 34 BHH 828 plakalı otomobille Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Ömer Ayaz, motor kısmından duman çıktığını fark etti. Otomobili durdurmaya çalışan Ayaz, frenin tutmaması üzerine diğer araçların zarar görmemesi için direksiyonu sağa kırarak emniyet şeridine yöneldi.

Otomobil emniyet şeridinde kendiliğinden dururken, sürücü kendini dışarı attı. Ömer Ayaz’ın otomobilden çıkmasının ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. Sürücü Ayaz’ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede emniyet tedbiri alan trafik polisi, araç geçişlerini de tek şeritten sağladı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın sırasında otomobilde küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan sürücü Ömer Ayaz, bir süre yerde oturarak küle dönen otomobilini izledi.

Sürücü Ayaz, seyir halindeyken motor kısmından bir ses geldiğini belirterek “Dörtlüleri falan yaktım. Frene bastım, araba durmadı. El frenini falan çektim, duramasaydım bariyere vurup duracaktım. Bir şekilde durdum, alevleri söndüremedik. Gördüğünüz gibi araba da zaten komple kül oldu” dedi. (DHA)