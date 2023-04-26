Şeyhmus Tatlıcı’nın hamile eşine cinsel saldırı davası sil baştan

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın, suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle Yargıtay’ın bozduğu davasının yeniden görülmesine başlandı. Duruşmaya katılmayan Şeyhmus Tatlıcı hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, şikayetçi Melisa Tatlıcı avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, sanık Şeyhmus Tatlıcı’yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay’ın bozma ilamına karşı, söyleyeceklerini sordu.

“KARARA DİRENİN”

Şikayetçi Melisa Tatlıcı, “Mağduriyetim çok büyük. Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin” dedi. Melisa Tatlıcı’nın avukatı Köksal Bayraktar ise “Yargıtay’ın bu kararına mahkemenizin uymamasını talep ediyoruz. Yargıtay’ın kararı gerekçesizdir. Sizin kararınız adli tıp raporuna dayanıyordu, gerekçeliydi. Olayda nitelikli cinsel saldırı vardır, basit cinsel saldırı değildir. Kararda direnilsin” diye konuştu.

“MÜVEKKİLİM KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMIŞ İNSAN DEĞİLDİR”

Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatları ise Yargıtay’ın kararına uyulmasını talep ettiler. Avukat Kezban Hatemi, “Müvekkilim kimseye şiddet uygulamış bir insan değildir. 6 ay sonra bu şikayet yapılıyor. Cinsi sapık olarak nitelendirdiği kocasından halen ayrılmak istemiyor. Müvekkilimin 3 senedir hayatı karartılıyor. Evli olduğu adam hakkında maddi manevi baskı yapılarak, maddi çıkar sağlanmak isteniyor” dedi.

MAHKEME YARGITAY KARARINA UYDU

Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uydu. Bunun üzerine sanık avukatlarına söz verildi. Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatı Uğur Uğurlu, “Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok. Oluşan semptomların doğuma ilişkin mi, yoksa fiziki bir darp sonucu mu olduğuna ilişkin rapor alınsın” diyerek müvekkili hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

“MAĞDURİYET DİYE BİR ŞEY YOK”

Bunun üzerine söz alan Melisa Tatlıcı ise “Kendisi Zanzibar’da partilere katılıyor; Dubai’de gezip sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mağduriyet diye birşey yok karşı tarafta. Kendisi yayınlıyor” dedi. Avukatı Köksal Bayraktar da “Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ızdırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu, hem güçlüdür. Neden mahkemede yok? Neden gelmiyor?” diye sordu.

YURTDIŞI YASAĞININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti. Heyet, Şeyhmus Tatlıcı’nın yurtdışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celse zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, çiftin Kanlıca’daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı’nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı’nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor. Şeyhmus Tatlıcı’nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, ‘yaralama’ ‘cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Ocak 2020de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcının tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti. Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcıyı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını gözönüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcıya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti. (DHA)