Sevilla Haritası

Devlet Bahçeli’nin son grup konuşmasını dinlediniz mi?

İç siyaset bölümlerini kastetmiyorum.

12 ada ve Yunanistan gerginliği ile ilgili söylediklerini duydunuz mu?

Ben özet çıkartayım size…

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“Yunanistan NATO üyesidir.

Bu statü ise düşmanca tavır ve tutumunu örtbas etmekten uzaktır.

Anadolu coğrafyasının devamı niteliğindeki 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır.

Ve 12 ada Türkiye’den haksızca, ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir.”

“Bu adaları Çanakkale Boğazı’yla İstanbul’un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır.

Birinci Dünya Savaşı esnasında, misal olarak, Meis kıyılarına konuşlandırılan düşman toplarının savaş boyunca vatanımızı nasıl hedef aldığını, Finike, Kaş, Fethiye’deki Türk nüfusunun nasıl tehlikelere maruz kaldığını unutmuş değiliz.”

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“Bugünkü şartlarda Türkiye’ye 12 Ada üzerinden silah gösterilmektedir.

İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği hatırından bir an olsun çıkarmasın ki, çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir.

Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’deki kara sularının genişliği 6 deniz milidir.

Yunanistan’ın dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir.

Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

Ya seve seve, ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır.

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Bahçeli’nin sözlerini dikkate alın derim.

İç siyasette de alın…Ama dış politikaya dair olanları da es geçmeyin.

‘12 Ada Türkiye’den haksız ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir’ diyor.

‘Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz’ diyor…

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Hatırlayacaksınız.

Bir önceki yazımı bu konuya ayırmıştım.

‘Ege bir Yunan gölü müdür? ’ başlıklı yazımı.

Ve ayrıntılı olarak bize komşu adaların tasnifini yapmıştım.

Şimdi bir adım öteye taşıyayım.

Sevilla Haritası’na…

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Bu harita o kadar keyfe keder yapılmış bir haritadır ki.

Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bu harita, İspanya’daki Sevilla Üniversite’sinden bir grup akademisyene yaptırıldı.

Harita, Yunan kıta sahanlığını adaları baz alarak hesaplıyor.

Yani bizim burnumuzun dibindeki bir ada… Yunanistan ana karasından yüzlerce kilometre uzakta bile olsa orası Yunan toprağı olarak sayılıp kıta sahanlığı ona göre değerlendiriliyor.

Bizim Kaş’tan yüzerek geçebileceğiniz Meis’i düşünün…

Meis’in bile kıta sahanlığını hesap edersek… Serinlemek için Ege’ye ayaklarımızı bile sokamayız.

Ne güzel değil mi?

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Yunanistan, birkaç cingöz akademisyene bu haritayı hazırlattı.

Sevilla Üniversitesinde hazırlandığı içinde adı ‘Sevilla Haritası’ olarak kaldı.

Şimdi… Bu tuhaf haritaya referans vererek Akdeniz’deki büyük enerji yataklarında Türkiye’nin hakkı olmadığını iddia ediyorlar.

Yani bütün dünyanın gözünü diktiği Doğu Akdeniz’in karbon yataklarında bizim hakkımız olmayacak.

Niye…

‘Sevilla Haritası’ öyle diyor…

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Artık 2. Dünya savaşından sonra kurulan suni denge yıkılıyor.

Rusya ilk tuğlayı çekti.

Türkiye’de eski defterleri raftan indirmeye başlıyor.

Bahçeli bunun işaret fişeğini attı.

Çavuşoğlu ‘ileri hamle yapmaya bizi zorlamayın’ dedi.

Türkiye 12 adaları tartışmaya açıyor.

Devamı gelecektir.

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Yunanistan… Bir grup akademisyene hazırlattığı hayali haritaları…

Ve Nato’ya sırtını dayayıp yaptığı şımarıklıkları bir yana bırakmalı.

Aklı selimle hareket etmeli.

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Yoksa… 70 lerin popüler ikilisi Güzin ve Baha söylediği şarkı gibi olur ilişkimiz…

“Sana sevgim artık soldu…Eski çamlar bardak oldu…!”