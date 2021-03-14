Sevgilisinin oğlunu döverek öldürdü! İfadesi şoke etti

Kayseri’de 3 yaşındaki Alperen Ekinci’nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Sanık Sezer, “Alperen’i, belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel ile birlikte gömdük” dedi.

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak’ta geçen yıl 15 Haziran’da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner’in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci’yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

‘Yaralama’ gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci’nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran’da durumu Harun Sezer’in akrabalarına anlattı. Harun Sezer, bu sırada kaçtı. Sezer’in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alperen’in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Harun Sezer de 29 Haziran’da polisin çalışması sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezerin, savcılık aşamasında verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Anne Öner, Harun Sezer ile imam nikahlı olduğunu belirterek, “2018 yılında Harun ile tanıştık. Harun çok agresif ve sinirliydi. Harun, durduk yere Alperen’e bağırmaya başladı. Alperen, ağladı. Harun, bu duruma daha da sinirlenerek, tokat attı ve Alperen yere düştü. Alperen’e, neden vurduğunu sormam üzerine benim üzerime yürüdü ve darp etti. Sonra, Alperen’i havaya kaldırıp yere vurdu. Beni de banyoya kapattı. ‘Banyodan çıkarsan seni öldürürüm’ dedi. 10 dakika sonra saçımdan tutarak, salona getirdi. Alperen, ayakta, titriyor, ağzında kan vardı. Aldığım darbelerle bayıldım. Ertesi gün uyandığımda Alperen’in yüzü tanınmayacak halde ve kafası şişmişti. Vücudunda darp izleri vardı. Tepki vermiyordu. Uyandığımda başında bekliyordu. Korkudan kimseye anlatamadım. Kıyafetlerini çıkarıp bir beze sardığını ve mezarlığa gömdüğünü söyledi” dedi.

‘BİRLİKTE GÖMDÜK’

Harun Sezer ise, Alperen’e tokat atmadığını iddia ederek, “Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen, öldüğünde başında değildim. Emel’i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık. Üstünü çıkarıp, kefenledik. Alperen’i, belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel ile birlikte gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)