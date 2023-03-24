Sevgilisinin evinde tabancayla vurulan Ayşenur’un ölümünde iki tutuklama

Konya’da evde tabancayla vurulan Ayşenur Böcü’nün (26) ölümüyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi Ali Erensoy (51) ve onun bir süre önce dini nikah kıydığı Elif Erensoy, tutuklandı. Aynı soyada sahip Ali ve Elif Erensoy’un, suçlamaları kabul etmedikleri ve Böcü’yü yaralı olarak bulduklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak’taki bir müstakil evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı Ayşenur Böcü’yü yaralı bulduğunu belirtip, yardım istedi.

Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Ayşenur Böcü, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri sonrası Böcü’nün cenazesi, aynı gün İsmil Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

Polis, şüpheli olarak ihbarı yapan Ali Erensoy ile daha önce dini nikah kıydığı aynı soyadlı Elif Erensoy’u gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları reddeden ve Böcü’yü yaralı halde bulduklarını öne süren şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİN KIZINI VURMUŞTU

Ayşenur Böcü, 30 Ekim 2021’de sevgilisi Ali Erensoy’un kızı M.E.’yi bir kafede tabanca ile yaralayıp, kaçmıştı. M.E.’nin annesi R.H.’nin şikayeti sonrası 36 suçtan kaydı bulunan Ali Erensoy ile 15 suçtan kaydı olan Ayşenur Böcü, gözaltına alınmıştı. Böcü, saldırının azmettiricisi olarak M.E.’nin babası Ali Erensoy’u göstermişti.

Ali Erensoy, ifadesinde, “Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım” demişti. Soruşturma sürecinde Erensoy ile kendisine yardım eden Hüseyin Çekiç tutuklanmış, Ayşenur Böcü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dava sürecinde ise tutuklu 2 sanık, tahliye edilmişti. Konya 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sürüyor. (DHA)

(DHA)