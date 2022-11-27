Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
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Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Bolu’da kız arkadaşı Sevcan Dönmezer tabancayla öldüren Umutcan İlter aynı silahla intihar etti.

Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak’ta Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer’e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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