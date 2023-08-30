Sevgililer kavuştu

Avrupa’da tarih yazarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk ve tek üstün hizmet madalyalı spor kulübü olmaya hak kazanan Galatasaray yeni destanlara imza atmak için ait olduğu Şampiyonlar Ligi’ne giriş yaptı. Okan Buruk, Molde karşısında yeni transferlerden Kerem Demirbay ve Tete’ye ilk 11’de şans verdi. Kerem orta saha organizasyonunda Sergio Oliviera’yı aratmadı. Tete fizik olarak yeterli ancak takıma alışma süreci doğal olarak zaman alacak.

Torreira’nın geri dönüşü eleştirdiğimiz orta saha organizasyonunu güçlendirirken yine de iki yönlü oynayan, ayağı temiz, kaliteli bir 8 numara şart. Defans hattında Nelsson ve Abdülkerim ikilisi ağır kalıyor. Şampiyonlar Ligi için bu ağırlık baş ağrıtır. Hızlı ve çevik bir stoper takviyesi de gerekiyor. İcardi’nin penaltısı ve yaşanan sakatlıkların sonunda Molde’nin motivasyonunda düşüş olsa da ikinci yarıya etkili başladılar.

Bu etkili oyun 66. dakikada golü getirdi. 81. dakikada Galatasaray ağlarına giden gol ofsayt gerekçesiyle iptal olmuş olsa bile Okan Buruk bu pozisyonu tekrar dikkatlice izlemeli. Ortaya konan oyun kesinlikle Şampiyonlar Ligi ve yapılan kadro yatırımının kalitesinde değil.

Avrupa, Galatasaray’ı, Galatasaray, Avrupa’yı çok özledi ancak oyun kalitesi artmak zorunda. Eldeki kadro mevcut oyunun çok üzerinde işler yapacak kapasiteye sahip.