‘Sevenler’ çetesi operasyonunda 6 tutuklama

İzmir merkezli 4 ilde ‘Sevenler’ isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden aralarında çete lideri M.S.’nin de bulunduğu 6’sı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı suç örgütü kuran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Silah kaçakçılığı, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukları belirlenen ‘Sevenler’ isimli suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz’da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa’daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri M.S.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.’nin, kaçmaya çalışırken, üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi ele geçirildi.

Öte yandan ‘Sevenler’ suç örgütünün başka suç örgütleriyle silahlı mücadeleye girdiği belirtildi. Galericilik yapan örgüt lideri M.S.’nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç’un 3,5 ay önce silah saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine örgütün intikam almak için A.K.’yi tetikçi olarak tuttukları belirlendi. İstanbul’da olduğu belirlenen A.K.’nin herhangi bir eyleme geçemeden, düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da belirtildi. Operasyon kapsamında aralarında A.K.’nin de bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 6’sını tutukladı. Suç örgütünün galericilik yapan lideri M.S.’nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç’ın 3,5 ay önce silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından intikam almak için tuttukları A.K.’nin de aralarında bulunduğu 3’ü adli kontrolle 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(DHA)