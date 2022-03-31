SESPARTİ’nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

HDP’nin eski milletvekillerinden Ayhan Bilgen’in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.

Eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesini verdi.

YENİ BİR SİYASET ZEMİNİNE İHTİYAÇ VAR

Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, şunları söyledi:

– Türkiye’de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye’nin Sesi Partisi’nin kurulmasına karar verdik.



Eski Kars Belediye Başkanı ve milletvekili Ayhan Bilgen, geçen yılın son ayında HDP’den istifa etti

HİÇBİR PARTİNİN DEVAMI DEĞİL

– Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir.

(DHA)