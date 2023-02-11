Sesimi duyun lütfen!

Spordan bahsetmek veya futbol yazmak içimden gelmiyor. Yıkıldık, enkaz altında kaldık ve daha da vahimi üşüyerek yani donarak öldük ölüyoruz. Kusura bakmayın ama ben buna ‘kader’ diyerek geçiştiremem. Kendimi enkaz altındakilerin yerine koyuyorum ve kahroluyorum. “ Sesimi duyan yok mu” diye bağırıyorlar ama duyuramıyorlar.

Benim kızım Irmak Aydın da Adana’da yaşıyordu ve o da depreme yakalandı. Artık geceleri uyumak mümkün değil. Uyanıp uyanıp, “Kaçın deprem oluyor” diyerek feryat ediyor. Belki kendisi kurtuldu ama hâlâ enkaz altında arkadaşları ve komşuları duruyor. Duruyor derken, nasıl durduklarını şu saate kadar bilmiyoruz. Eğer soğuktan donmadılarsa yaşıyorlar diye hale ümit ediyoruz.

Nereye kaçacağız? Her yer çoğu vicdansız müteahhitlerin betonlarının altına mı? Toplanma yerlerine bile koca koca binalar yapılmış. Onun için de ‘kader’ diyerek ve 10’ar bin lira alarak bu acılar geçmez.

Futbol olarak benzetmek gibi olmasın ama zaten enkaz altındaydık. Kulüplerimizin hemen hemen hepsi batık durumdalar. Şimdilik liglere kısa bir ara verildi ama yetmez. Bu travmadan kolay kolay çıkamayız. Hemen bir karar alınmalı ve ligler bu sezon yok sayılmalı. Etkilenen ve kayıpları olan kulüplerin dışındaki kulüplerde bunun altından kalkamazlar. Ne yani bu sezon da Avrupa’ya gitmeyelim. Bu sezonda da şampiyon çıkmasın ve küme düşme de olmasın. Zaten daha fazla bir şey kaybedemeyiz. Kaybedeceğimiz kadar kaybettik. Hep imar affı mı yapacaksınız, bu kez de spor affı yapın.

Hepimizin başı sağ olsun ve Allah bir daha böylesine büyük bir acı yaşatmasın. Karar alıcılara sesleniyorum, elinizi vicdanınıza koyun ve bu sezonu yok sayın. Ben kim şampiyon olacak veya kim küme düşecek diye düşünmek istemiyorum. Ne yani bu sezon da Avrupa bizi kıskanmayıversin, olamaz mı?

Sesimi duyan yok mu?…