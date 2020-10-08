Sertleşme sorunu yaşıyorsanız dikkat kalbinize dikkat!

40 yaş üstü erkeklerde bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir…

Rahatsızlığımın sebebi ilaç mı?

SORU:

43 yaşındayım. Geçen yıl bir sertleşme sorunu yaşadım, bir süre bununla ilgili çok bilinen bir ilaç kullandım. Üç ay sonra kalp ritminde bozukluk, kollarımda uyuşma gibi sorunlar yaşamaya başladım. Nedeni bu ilaçlar olabilir mi? R.V./ İzmir

CEVAP:

Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir. Sizin sözünü ettiğiniz sorunların kullandığınız ilaçlarla bir ilgisi olabilir. Vakit kaybetmeden bir üroloji ve kardiyoloji doktoruyla görüşerek, gerekli tetkikleri yaptırmanız uygun olur.

Neden orgazm olamıyorum?

SORU:

28 yaşında bekar bir kadınım. Seyrettiğim bazı filmlerde kadınların kendinden geçerek orgazm olduğunu görüyorum. Ben hiç bu kadar yoğun bir duygu yaşamıyorum. Bu durumda sorun bende mi? Y.D./ İstanbul

CEVAP:

Genç kadınlarda orgazm olamama sık rastlanan bir durumdur. Araştırmalar ilk cinsel ilişkiden önce hiç mastürbasyon yapmamış ya da çok az yapmış, kendi bedenine yabancı, kendine dokunamayan, kadınlarda orgazm olamama sorununun, mastürbasyon yapmış kadınlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Yine partnerin tecrübesizliği, herhangi bir cinsel işlev bozukluğu nedeniyle yeterince uzun süre ilişkide kalamaması da kadının orgazmını engelleyebilmektedir. Sizin orgazm olmayı beklenti haline getirmeden sevişmeniz ve dokunmanın verdiği hazza odaklanmanız önerilebilir.

Aradaki fark nasıl anlaşılır?

SORU:

Nişanlımla 3 kez ilişkiye girdik ve herhangi bir kanaması olmadı ama bundan birkaç saat sonra adet kanaması başladı. Bunun adet mi bekaret kanaması mı olduğunu nasıl anlarım? Ö.S./ İstanbul

CEVAP:

Kızlık zarı, delinmez, patlamaz ve yırtılmaz ve ıslanma tam olmuş ise hiç fark edilmez. Vajina giriş bölgesi yeterince kayganlaşmış ise penis içeriye girdiğinde kızlık zarında kanama olmadan hafif bir açılma meydana gelir Nadir de olsa bazı durumlarda cinsel ilk birleşme sırasında değil sonraki ilişkilerde açılabilir. Sizin sözünü ettiğiniz kanama bekaret kanaması da olabilir adet kanaması da bunu ancak ilk birleşmeden sonraki beş gün içerisinde yapılacak bir muayenede kadın doğum uzmanı bilebilir. Bu tür bir muayene için ortada bunu gerektirecek yasal bir durum olması gerekir.