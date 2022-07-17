Sertleşme ilaçlarını kontrolsüz kullanmayın 

Sertleşme sağlayıcı ilaçları gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi programı uygulamak gerekir…

İlaç alırsam bir zararı olur mu?

SORU:

43 yaşındayım. 18 yıldır evliyim. Bu süre içinde zaman zaman sertleşme sorunum yaşadım ama son bir yıldır neredeyse he­men her ilişkide bu sorun oluyor. Tansiyon hastasıyım, sertleşme sağlayıcı ilaç kul­lansam bir zararı olur mu? F.S./ İstanbul

CEVAP:

Şehir hayatında stres ve kötü beslenme kalp ve damar sağlığın olumsuz etkiliyor. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içinde ki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basın­cıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli po­zisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Dolayısıyla sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi progra­mı uygulamak gerekir. Sizin durumunuzda tansiyon hastalığı sözünü ettiğiniz ilaçlarla risk yaratabilir. Bir üroloji doktoruna da­nışmadan kullanmamanızı öneririm.

Eşimin yaşadığı sorun normal mi?

SORU:

Eşimle evliliğin başında fazla olmasa da normal bir cinselliğimiz vardı. Gebe kaldığımda önce sertleşme sorunu yaşa­maya başladı, sonra ilgisi tümden azaldı. Çocuktan sonra bir yıl geçti hala bir şey yok, bu durum normal mi? S.O./ Nevşehir

CEVAP:

Cinsellik bir evliliğin en önemli ayakların­dan biridir. Gebelik ve lohusalık dönemi cinsel uyumu sekteye uğratan önemli bir yaşam dönemidir. Bu dönem eşin anne olmasıyla birlikte özellikle annesiyle bağı güçlü erkekler de bir cinsel isteksizliğe bunun sonucunda sertleşme sorununa yol açabilir. Bilinç dışı eşi anne gibi görmeye başlayabilir ve bu durum cinsel isteksizli­ğe dönüşebilir. Bazı erkeklerde ise doğan bebek eve gelen bir kardeş gibi görülerek eşin ilgisi ona döndüğü için eşe karşı bir kızgınlığa ve bunun sonucunda cinsel isteksizliğe neden olabilir. Ancak eşinizin önceden de çok ilgili olmadığı, gebelikle birlikte size karşı ilgisini tümden yitirdiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda baş başa geçireceğiniz özel anlar aranızdaki yakınlığı yeniden başlatacaktır.

Biz bu durumu nasıl aşabiliriz?

SORU:

Bir aydır evliyim, eşimle henüz cinsel ilişkiye giremedim. Eşim belli etmese de o da bu durumdan çok rahatsız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bu sorunu nasıl aşabiliriz? İ.H./ Konya

CEVAP:

Cinsel sorunların büyük bir çoğunluğu cinsel bilgisizlikten ve deneyimsizlikten kaynaklanıyor. Önceden bu durum kirvelik, sağdıçlık gibi bazı sosyal rollerle telafi edi­lebiliyordu, sonradan onlarda kalkınca yeni evlenen çift kendini yüzme öğrenmeden denize düşmüş gibi buluyor, çırpındıkça birbirlerini batırıyorlar. Sizin durumunuzda öncelikle telaş etmemeli, birbirinizi tanı­maya çalışmalısınız. Paylaşılan endişeler ve duygular birbirinize olan yakınlığınızı ve hoşgörünüzü artıracaktır. Birlikte banyo yapmanız, yatakta çıplak vakit geçirip, karşılıklı dokunarak sohbet etmeniz kaygı seviyenizi düşürerek her şeyin daha kolay olmasını sağlar.