Sertleşme ilaçlarını kontrolsüz kullanmayın
Sertleşme sağlayıcı ilaçları gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi programı uygulamak gerekir…
İlaç alırsam bir zararı olur mu?
SORU:
43 yaşındayım. 18 yıldır evliyim. Bu süre içinde zaman zaman sertleşme sorunum yaşadım ama son bir yıldır neredeyse hemen her ilişkide bu sorun oluyor. Tansiyon hastasıyım, sertleşme sağlayıcı ilaç kullansam bir zararı olur mu? F.S./ İstanbul
CEVAP:
Şehir hayatında stres ve kötü beslenme kalp ve damar sağlığın olumsuz etkiliyor. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içinde ki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Dolayısıyla sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi programı uygulamak gerekir. Sizin durumunuzda tansiyon hastalığı sözünü ettiğiniz ilaçlarla risk yaratabilir. Bir üroloji doktoruna danışmadan kullanmamanızı öneririm.
Eşimin yaşadığı sorun normal mi?
SORU:
Eşimle evliliğin başında fazla olmasa da normal bir cinselliğimiz vardı. Gebe kaldığımda önce sertleşme sorunu yaşamaya başladı, sonra ilgisi tümden azaldı. Çocuktan sonra bir yıl geçti hala bir şey yok, bu durum normal mi? S.O./ Nevşehir
CEVAP:
Cinsellik bir evliliğin en önemli ayaklarından biridir. Gebelik ve lohusalık dönemi cinsel uyumu sekteye uğratan önemli bir yaşam dönemidir. Bu dönem eşin anne olmasıyla birlikte özellikle annesiyle bağı güçlü erkekler de bir cinsel isteksizliğe bunun sonucunda sertleşme sorununa yol açabilir. Bilinç dışı eşi anne gibi görmeye başlayabilir ve bu durum cinsel isteksizliğe dönüşebilir. Bazı erkeklerde ise doğan bebek eve gelen bir kardeş gibi görülerek eşin ilgisi ona döndüğü için eşe karşı bir kızgınlığa ve bunun sonucunda cinsel isteksizliğe neden olabilir. Ancak eşinizin önceden de çok ilgili olmadığı, gebelikle birlikte size karşı ilgisini tümden yitirdiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda baş başa geçireceğiniz özel anlar aranızdaki yakınlığı yeniden başlatacaktır.
Biz bu durumu nasıl aşabiliriz?
SORU:
Bir aydır evliyim, eşimle henüz cinsel ilişkiye giremedim. Eşim belli etmese de o da bu durumdan çok rahatsız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bu sorunu nasıl aşabiliriz? İ.H./ Konya
CEVAP:
Cinsel sorunların büyük bir çoğunluğu cinsel bilgisizlikten ve deneyimsizlikten kaynaklanıyor. Önceden bu durum kirvelik, sağdıçlık gibi bazı sosyal rollerle telafi edilebiliyordu, sonradan onlarda kalkınca yeni evlenen çift kendini yüzme öğrenmeden denize düşmüş gibi buluyor, çırpındıkça birbirlerini batırıyorlar. Sizin durumunuzda öncelikle telaş etmemeli, birbirinizi tanımaya çalışmalısınız. Paylaşılan endişeler ve duygular birbirinize olan yakınlığınızı ve hoşgörünüzü artıracaktır. Birlikte banyo yapmanız, yatakta çıplak vakit geçirip, karşılıklı dokunarak sohbet etmeniz kaygı seviyenizi düşürerek her şeyin daha kolay olmasını sağlar.