Sertleşme ilaçlarını gereksiz yere kullanmayın

Sertleşme sağlayıcı ilaçlar en çok satılan ilaçlar arasında yer alıyor. Çünkü kimi zaman ihtiyaç olmadığı halde de kullanılıyor. Ancak bu çok sakıncalı

Bu problemden nasıl kurtulurum?

SORU:

32 yaşındayım. Cinsel sorunum yoktu ama İlişkide daha iyi olmak için ilaç kullandım, şimdi ilaçsız hiç yapamıyorum. Bu sorunun çaresi var mı? K.P./Adana

CEVAP:

Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın aldığı bir çağda yaşıyoruz. Süper ve herkesten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel organik nedenlerle sertleşme sorunu olan erkekleri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde abartılı bir şekilde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son kalıcı sertleşme sorunudur. Sizin durumunuzda önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir check-up yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyonu sağlayabilirsiniz. Cinsel tahrikin güçlenmesi için kısa bir süre cinsel perhiz yapmanız uyarılmayı kolaylaştıracaktır.

Eşim neden seks yapmak istemiyor?

SORU:

39 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle severek evlendik, hala birbirimize aşığız ama ayda bir seks yapıyoruz. Bazen ayrılmayı düşündüğüm oluyor ama vazgeçiyorum. Benim bu durumda ne yapmam lazım? M.T./Bursa

CEVAP:

Aşkın kutsandığı uzamış flört ilişkilerinde cinselliğin ilişkiyi kirlettiği, sıradanlaştırdığı gibi bir algı oluşabilir ve cinsel istek baskılanabilir. Sizin durumunuzda aranızdaki sevgiye rağmen eşinizin niye size karşı şehvet duymadığını araştırmak gerekir. Böyle durumlarda hemen ayrılmayı düşünmemelisiniz. Cinsel sorunlar çözülebilir sorunlardır. Erotizme fantezilere daha fazla yer vererek aranızdaki cinsel çekimi artırabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.