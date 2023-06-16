Sert seks yapan erkekler dikkat!

Peniste ereksiyonu sağlayan iki silindiri saran kuvvetli dış zar penis erekte haldeyken ani bükülme ya da travma ile yırtılabilir. Bu durum penis kırılması (fraktür) olarak adlandırılır ve acil müdahale gerekir.

Eşimle ne zaman ilişkiye girebiliriz?

SORU:

32 yaşındayım, bir yıldır evli bir kadınım. Eşimle sert seks yapmayı seviyoruz. Bundan 2 gün önce benim üstte olduğum bir pozisyonda eşimdeki ani bir ağrı nedeniyle acile gitmek zorunda kaldık. Doktor penis kırılması dedi. Ne zaman ilişkiye girebiliriz? D.N./ İstanbul

CEVAP:

Penis kırılması, penis ereksiyon halinde iken darbe ya da bükülme sonucu oluşan travma sonucu penisin içindeki hasar görmesidir. Aslında içinde kemik olmadığı için tam bir kırılmadan söz edilemez. Yaşanan şey penisi çevreleyen kese şeklindeki zarın yırtılması ve penis içinde süngersi dokuların fıtık gibi dışarı taşmasıdır. Penis kırılması, zorlu cinsel ilişki, yataktan düşme, mastürbasyon sırasında veya cinsel ilişki sırasında penisin eğilmesine, zorlanmasına yol açan hareketlere bağlı olarak meydana gelir. Şişme ve morarma durumunda hemen hastaneye gidilmelidir. Siz de zaten doğru olanı yapmışsınız. Burada travmanın şiddetine göre koruyucu önlemlerden ameliyata kadar farklı tedavi seçenekleri vardır. Ameliyatta yırtılan veya yaralanan dokular ve damarlar tamir edilir. Uzun bir süre cinsel perhiz gerekebilir.

Farklı ilaçlardan bir sonuç alır mıyım?

SORU:

38 yaşındayım, evli değilim, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Gittiğim doktorlar ilaç verip gönderiyorlar ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem sonuç alabilir miyim? L.F./Edirne

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Neyseki bu sorunun etkili ve kalıcı çaresi vardır. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kullanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir. Sizin durumunuzda düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir.