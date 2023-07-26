Ordu’nun Altınordu ilçesinde Sezen Yıldız (43), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahile çadır kuran Sezen Yıldız, serinlemek için denize girdi. Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, 1,5 saatlik çalışmayla Yıldız’ı bulup, kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Sezen Yıldızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sezen Yıldızın cansız bedeni, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

(DHA)