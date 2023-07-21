Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Hamit Karadaban (80) halk plajında serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Pirireis Mahallesi Yelkekaya Caddesindeki halk plajında meydana geldi. Denizde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar, bilincini kaybeden Hamit Karadaban’ı sudan çıkardı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kalbi ve solunumu duran Karadaban’a sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılıp oksijen verildi. Ancak Hamit Karadaban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Plaja yalnız geldiği belirlenen Karadaban’ın cenazesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Plaj çalışanları, Karadaban’ın telefon ve eşyalarının bulunduğu çantayı polise teslim etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)