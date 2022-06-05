Serinlemek için Fırat Nehri’ne giren genç boğuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Nizip ilçesi Fırat Nehri Zeugma sınırında meydana geldi. İddiaya göre, sıcak hava nedeniyle serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri’ne giren 17 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed El Haccac, kıyıdan fazla açılınca akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan genç, bir süre gözlerden kaybolunca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, akıntıya kapılarak Fırat Nehri’nde kaybolan 17 yaşındaki genci bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından talihsiz gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Serinlemek için girdiği Fırat Nehri’ne boğularak hayatını kaybeden Ahmed El Haccac’ın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.