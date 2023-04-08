Serie A’da Milan, kendi sahasında puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29. haftasında Milan , Empoli ile 0-0 berabere kaldı.

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek bir pozisyonda bitirmeyi hedefleyen Milan , puan tablosunda orta sıralarda yer alan Empoli’yi San Siro Stadı’nda ağırladı.

Ev sahibi Milan , pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı ve müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle bitti. İki takım puanları paylaştı.

Milan aldığı 1 puanla, puanını 52 yaptı ve 3. sırada kaldı ve üst sıralarda yer alma hedefi darbe aldı. Milan , bu haftaki maçını kazanan lider Napoli’nin 22 puan gerisinde bulunuyor.

Empoli ise 32 puanla 14. sırada yer aldı. (AA)