Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi 
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Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi 

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Serengil, takipçilerinden yardım istedi.

2016’da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, Dumping Sendromu adı verilen hastalığa yakalanmıştı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum” yazarak yardım istedi. (DHA)

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