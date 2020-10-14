Şeref Sözü dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? Şeref Sözü nerede çekiliyor?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına “Merhaba” diyen Şeref Sözü dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TIMS&B Productions yapımı dizinin başrolünde Tolgahan Sayışman’ın yer aldığı Şeref Sözü dizisinin kadrosunda Sude Güler, Hülya Darcan, Öykü Çelik, Aras Aydın, Meltem Gülenç gibi oyuncular yer alıyor. Şeref Sözü, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürülerek çekildi. İşte Şeref Sözü dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler…

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü dizisi İzmir’in Dikili ilçesindeki Kalem Adası’nda çekiliyor.

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır… Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

CİHAN ADABEYLİ (TOLGAHAN SAYIŞMAN)

Adabeyli Adası’nın, hanedan ailesinin biricik oğlu. Koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ailesiyle beraber sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadırlar. Tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Ben kimseyi sevemem derken, İsra’ya aşık olacak, onun için savaşacak, aşkın en sarsıcı hallerini yaşayacaktır. Hem de tüm ailesine rağmen.

İSRA ADABEYLİ (SUDE GÜLER)

Babasının çiçeği… Bir evin bir kızı ve kendi masalının baş kahramanı. En zor anında kalbinin çok derinine sakladığı Cihan Adabeyli yetişir imdadına… Onunla giderken aklındaki tek şey oğlunu ve kendini güvende olabilecekleri bir yere götürmektir. Ancak altın bir kafese girdiğini çok yakında öğrenecektir. Pes etmek onun kitabında yazmamaktadır. Ve bu özelliği Adabeyli Adası’nda ayakta kalmasını sağlayan en önemli iki şeyden biri olacaktır. İkincisi ne mi? Aşk…

EMSAL ADABEYLİ (HÜLYA DARCAN)

Hayatta kendinden başka kimseye güvenmez, merhameti de zayıflık olarak görür. Sözünün üstüne asla söz söylenmez. O kendi hükümdarlığını kendi tırnakları ile kazıyarak, fedakarlıklarla kurmuştur. Bunu yıkmak isteyeni de yine kendi tırnakları ile parçalayacak kadar zalim ve acımasızdır. İsra ile olan savaşında onu mahvetmek için elinden geleni ardına koymayacaktır.

FARUK MALİK (ARAS AYDIN)

Lübnan’ın en güçlü ailesinin veliahdı, İsra’nın nişanlısıdır. Onu takıntı haline getirmiştir. Aslında korkaktır ama korkaklığını bağırarak, insanların canını yakarak saklamaya çalışmaktadır.

YASEMİN ADABEYLİ (ÖYKÜ ÇELİK)

Sefer ve Şükran’ın kızı… Kendini bildi bileli Cihan’a aşıktır. Hırslı, ihtiraslı ve sinsi olan Yasemin bu özellikleriyle Emsal’e çok benzemektedir. Düğün günlerinde, Cihan evlerine genç güzel bir kadın ve kucağında erkek bir bebekle gelince türlü entrikayla, hayatını çalan bu kadından kendince ona ait olanı yani Cihan’ı geri almak için her şeyi yapacaktır!

HASAN USTA (UMUT KURT)

Cihan’ın çocukluk arkadaşı, kan kardeşi… Babası gibi balıkçılık yapmaktadır küçük teknesiyle. Kimi kimsesi kalmamıştır artık. Kendi gerçeğiyle yüzleşmek ve hikayesini yazmak için zorlu yollardan geçmesi gerekecektir.

MAHBUBE (MELTEM GÜLENÇ)

İsra’nın dadısı… İsra’yı kendi kızı gibi sevmektedir. Bugüne dek başına ne gelirse gelsin susmuştur ama İsra’nın başına bir şey gelirse susmayacaktır. Kaybedecek bir şeyi kalmamıştır çünkü. Tüm ada halkını alt etmek için ağzından çıkabilecek tek cümle yeterlidir!

CAVİDAN (TOPRAK SAĞLAM)

Cihan’ın ablası. Annesi gibi hırslı, tuttuğunu koparan, biraz dominant bir kadın. Adabeyliler gibi güçlü bir ailenin kızı olduğunun farkında ve çoğu durumda bunu bir avantaja çevirmiştir. Kibirli, hırslı, zaman zaman acımasız ama Cavidan’ın bir zayıf noktası vardır: kocası Metin’e duyduğu tutkulu aşk…

SEFER (BÜLENT DÜZGÜNOĞLU)

Cihan’ın babası, Mustafa Adabeyli’nin üvey kardeşidir. Hiçbir zaman tam bir Adabeyli olarak görülmemiştir. Oğlu Metin’i Cavidan ile evlendirerek güce ortak olma planları yaparken büyük hüsrana uğramıştır. Şimdi ise kızı Yasemin’i Cihan’la evlendirecekken İsra’nın gelişiyle tüm planları altüst olmuştur. Cesur olmayan sinsi bir tavrı vardır.

METİN ADABEYLİ (MERT YAVUZCAN)

Sefer ve Şükran’ın oğlu… Büyük bir sevgiyle büyütülmesine rağmen hiçbir zaman aidiyet hissedememiştir. Oldukça zeki bir adamdır. Hırslı biri. Güç ve servet istemektedir. Cavidan ile evliliğini bile, her ne kadar Cavidan bunu yıllarca anlamamış olsa da, bunun için yapmıştır.

HİCRAN ADABEYLİ (HÜLYA ŞEN)

Sefer Adabeyli’nin karısı. Emsal’e özenen, kıskanç bir kadındır. Samimiyetinin altında bile hep bir kurnazlık vardır. Sefer’in yüreğine kötü tohumu atan hep Şükran olacaktır.