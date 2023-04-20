Serdar Akinan serbest bırakıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bu sabah gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilen gazeteci Serdar Akinan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada 2 kez imza şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saat 05.00 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı. Akinan, gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyurdu. Akinan, öğlen saatlerinde polis ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne getirildi. Emniyette ifade veren Akinan, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

AKİNAN SAVCILIKTA YAKLAŞIK 9 SAAT İFADE VERDİ

Akinan, savcılıkta yaklaşık 9 saat ifade verdi. Savcılık, daha sonra Akinan’ı adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

HAFTADA 2 KEZ İMZA ŞARTIYLA SERBSET

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, haftada 2 gün imza şartıyla gazeteci Serdar Akinan’ı serbest bıraktı. (ANKA)