Şentop: Uluslararası anlaşmanın gizli maddesi olamaz, Lozan’ın da yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması’na ilişkin, “Süreli de değil, bir uluslararası anlaşmanın gizli maddesi de olamaz; Lozan’ın da yok” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis’te gazetecilere Lozan Barış Antlaşması ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında açıklama yaptı. Şentop, meseleyi her şeyden önce ‘espri’ olarak ele aldığını belirterek, “İki şey önemli. Bir kere, Lozan Antlaşması süreli bir anlaşma değil. ‘100 yıl doldu bitecek’ diye bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma, birçok ülkenin dahil olduğu bir anlaşma. Bir kere süre meselesi söz konusu değil. Antlaşmada böyle bir şey yok. Söz konusu değil. ‘Gizli madde’ meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma, imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak? Buna kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek. Gizli bir hüküm olamaz, uluslararası anlaşmalarda. Gizli hüküm denilen bir şey varsa; anlaşma değildir, o anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok. Süreli de değil, bir uluslararası anlaşmanın gizli maddesi de olamaz; Lozan’ın da yok” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, “Neden Lozan Antlaşması sık sık böyle tartışılıyor?” sorusuna ise “Böyle eksantrik tarih yorumları yapanlar var; biraz dikkat çekici, sıra dışı; ama bunun, özellikle hukukla ilgili bir olaysa söz konusu olan hukuki realiteden kopmaması lazım. Bir uluslararası anlaşma, bu kadar çok ülkenin hükümetlerinin imzaladığı, meclislerine giden, oralarda görüşülen bir anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir? Gizli madde olduğu iddia edilen şeyler varsa da bunlar anlaşma değildir, anlaşma hükmü olamaz. Bu gayet lüzumsuz bir tartışma” diye yanıt verdi. (DHA)