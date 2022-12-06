Şentop: Meclis’imizin unvanına karşı saldırı, saygısızlık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gazi Meclis’ ifadesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, “Meclis’imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum” dedi.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM’de önce ‘Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı’na ardından ‘Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Sergisi’nin açılışına katıldı. Sergi sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün Meclis’te yaptığı konuşmadaki “Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir” sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi. Şentop, ‘Gazi Meclis’ unvanının sadece TBMM’ye ait olduğunu, dünyada hiçbir parlamentoya nasip olmayan unvan olduğunu belirterek, “Zira öncelikle TBMM, Milli Mücadele’yi yöneten bir Meclis’tir. Daha sonra devletimizi kuran bir Meclis’tir. Esasen birçok ülkede devlet, kurumlarıyla mevcut parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclis’imiz, devleti yeniden bütün kurumlarıyla inşa eden bir Meclis’tir. Meclis’imizin gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişle de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis’imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum, kim yaparsa yapsın” dedi.

‘SAYGISIZLIĞI MAZUR GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’

TBMM’ye hürmeti olmayanların millete de herhangi bir vaadi olamayacağını vurgulayan Şentop, “Parlamento, bu parlamentodur. Seçimden önce de aynı, seçimden sonra da aynı parlamento. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz? Milletvekillerinin bence iç tüzükten, anayasadan kaynaklanan toplumsal birçok sorumluluğu ve görevi vardır ama birinci mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hürmet etmek, saygı göstermektir. Eleştirilecek konular olabilir. Meclis’te de olabilir. İşleyişle ilgili olabilir, milletvekilleriyle ilgili olabilir ama bu Meclis’e ve Meclis’imizin en çok kıymet vermiş olduğumuz ‘gazilik’ unvanına karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmesi mümkün değil” diye konuştu.

‘HAKARET, FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİLDİR’

Meclis Başkanı Şentop, basın mensubunun dünkü Genel Kurul oturumuyla ilgili “Dün akşam ‘kreş’ benzetmesi yapmıştınız, yönetmek zor muydu?” sorusuna ise “Birçok mekanizma var iç tüzükte. Başkana yetki veren mekanizmalar da var ama siz de biliyorsunuz ki bütçe görüşmeleri özel bir görüşme takvimi içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla bu takvimin de işleyişini dikkate alarak hareket etmek lazım. Sadece başkanın sorumluluğu değil. Herkesin bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi lazım. Burası kişisel mekanlarımız değil. Evimiz, iş yerimiz değil. Burası milletimizin mekanıdır ve milletimizi temsil eden kişilerin bulunduğu bir mekandır. Anlayış içerisinde, milleti temsil sorumluluğu içerisinde hareket etmek gerekir. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Herkes her şeyi konuşabilir. Hakaret, fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak, bir fikir açıklamak değildir. Fikre fikirle cevap verilir. Gürültü yaparak, sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, koro halinde, bir parlamentoda değil de sanki bir ilkokulda öğrencilerin ortak koro faaliyeti gibi bir faaliyetle kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmak yanlış işlerdir. Dolayısıyla yakışmıyor. Milletimiz de bunu çok yakından takip etti. Milletimizin takdirinden, değerlendirmesinden hiçbir şey kaçmaz” yanıtını verdi. (DHA)