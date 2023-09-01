Şenol Güneş: Turu hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Avrupa Konferans Ligi elemelerinden sonra gruplara kalmaya hak ettik. Geçmişte oynadığımız maçların üstüne koyarak geldik. Oyun olarak da skor olarak hak ettiğimiz bir gün oldu. Taraftarla bütünleştik” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan mücadeleyi de 3-2’lik skorla kazanan siyah-beyazlılar adını Avrupa Konferans Ligi gruplarına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Şenol Güneş, “Avrupa Konferans Ligi elemelerinden sonra gruplara kalmaya hak ettik. Geçmişte oynadığımız maçların üstüne koyarak geldik. Oyun olarak da skor olarak hak ettiğimiz bir gün oldu. Taraftarla bütünleştik. Oyuncularım da görevlerini yapmaya çalıştılar. Rakibe oynama izni vermedik. Kazandık, pozisyonlarımız da vardı. Hem iki kanadı kontrol edip, hem de dönen topları almak bizim için önemliydi. Taraftar başından itibaren destek oldu. Sinerjisini sahaya yansıttı. Zaten bizim düşüncemiz bu. Pazar günü buna daha fazla ihtiyacımız var. Takım yorgunluk geçirecektir. Dinamo Kiev’in zorlukları var. İyi oyuncuları var. Biz baskıyı iyi yapınca oynama şansı vermedik. Onlar da kaybettikleri için üzülmesin. Yönetim ve başkanın da moral bulduğunu düşünüyorum. Moralimizi kaybettirmek isteyen suni konuların bitmesini istiyorum. Hayat devam ediyor. Bu maç bitti pazar günü başka bir maçımız var. Onlara yenilmiştik, onlarla oynayacağız. Bizim sosyal medya ve medyayla işimiz yok. Bunlarla bu kulüp yıkılmaz. Yönetim de başkan da oyuncular da taraftar da eleştiri hakkını elinden almaz. Bunun kimseye yararı olmaz. Güzel bir gün oldu mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden ve bu dönemde buna ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Güneş, “Geçmişte aldığımız sonuçlar geçmişte kaldı. Bugünkü maç da bitti. Yarın 11.00’de idman yapacağız. Taraftarın sevgisini ben takım adına kabul ediyorum. O seviye borçlu olduğumu hissediyorum. Oyuncuya da takıma da ne kadar olumlu sinerji verirseniz o kadar iyi görevini yapmaya çalışıyor. Yönetim de başkan da öyle. Sahada işimi yaparken tribüne dönmem ama bu dönemde ihtiyaç da vardı. Destek için teşekkür ediyorum. Buna layık olmak için elimizden geleni yaptık, devam edeceğiz. Safları sıklaştıralım” diye konuştu.

“GOLLERİ ATABİLSEK 4, 5 OLABİLİRDİ”

Takımın bugünkü oyunundan keyif aldığını ifade eden Güneş, “Önde baskı yapmak ve bunu 90 dakika sürdürmek keyifliydi. Golleri atabilsek 4, 5 olabilirdi. Açıklarımız baya yoruldu. Muleka çok kaçırdı ama rakibi de kovaladı. Aynı şey Rashica için de geçerli. İki kanadı da iyi kullandılar. İlk yarı sonuna doğru izin verince oynadılar. Bunlar futbol adına doğru, taraftarın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Transferlerin de katkısı olacağını düşünüyorum. Hem Zaynutdinov hem Rebic daha da olumlu. Rashica da olumluydu. Cenk girdi, o da bir arayışta. Milli arada milli takıma gitmeyenleri hazırlayacağız. Pazar gününü atlatalım. Şu anda 2 puan kaybımız var. Artık tahammülümüz yok. Güzel bir akşam, ben mutluyum” şeklinde konuştu.

“ZAMANA İHTİYAÇ VAR”

Zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bugünleri yaşamak istiyoruz. Rebic’i antrenmanda da görüyordum. Takımla uyumu iyi. Bazıları erken uyum sağlar, bazıları geç uyum sağlar. Kırılmalar olabilir. Zamana ihtiyaç var. Salı günü milli maçlar başlayacak, 13’ünde gelecekler, 17’sinde maç olacak gibi duruyor. Ekim’e kadar olan bir dönem var. Kadromuzda geniş olduğu için değişerek oynayacağız. Oyuncuların verimine bağlı. Transfer hala devam ediyor. Bizden de giden olabilir, gelen olabilir. Onları zaman gösterecek” dedi.

“KAFAMDA SİVASSPOR MAÇI VAR”

Takımın Avrupa’daki hedefleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:

“Geçmişte üzüldüğümüz maçlar var. Korkularla yaşamak istemiyorum. Sivas maçına hazırlanacağız. Gruplara yeni girdik, rakipler belli değil. Benim işim yarın bir an evvel takımı toparlamak. Pendik maçında ne kadar olumsuz gözüksek de 2, 3 tane atacağımız maçta 2 puan kaybettik. Kafamda Sivasspor maçı var. Rakipler belli olur, tesislerde konuşuruz. Hedefi de beraber çizeriz.”

“BÜTÜN OYUNCULAR İYİYDİ”

Dinamo Kiev karşılaşmasında sol bekte görev alan Onur Bulut’un performansını da değerlendiren Güneş, “Onur’dan memnunum. Düşündüğümüzü yapmaya çalıştı. Savunma yönünün daha iyi olması gerekiyordu. Kanatları iyi kullanıyorlar. Beki mutlaka bindiriyor. Bazen ters top atıp, terstekini oyuna sokuyorlar. Tempolu oynadılar. Hem Rashica hem Muleka tempolu oynadı. Bekin asli görevini yapması lazım. Defansif olarak olumluydu. Hücumda ise soluna almak istediği toplar vardı. Orada Zaynutdinov var. Ama o bizimle bu tip çalışmayı az yaptı. Geçen maçta onu beke aldım sonra Umut’u aldım. Ama pozisyon yedik. Bugün başarılı olduk. Tercihlerimiz karşılığını buldu. Necip ve Colley de iyi oynadı. Bütün oyuncular iyiydi” ifadelerini kullandı.

Sol bek için transfer yapıp, yapmayacaklarıyla ilgili Güneş, şöyle konuştu:

“Daha önce de vardı. Duruma göre gelişmelere bakacağız. Şu anda Masuaku’nun dönüşte olacağını düşünüyorum. Yine de Umut’un durumu var. Zaynutdinov’a karar vereceğiz. İyi oyuncu faydalı olacağını düşünüyorum.”

“3 GÜNDE BİR MAÇ YAPACAĞIZ”

3 günde bir maç oynayacaklarını ve bunun için takımda değişiklikler olabileceğini söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Rekabetin yanında 3 günde bir maç yapacağız. Pazar günü maç var. Fiziksel olarak hangi oyuncuyla başlayacağıma karar vermedim. Diğer maçlarda da aynı şey olacak. Gruplar belli olacak. Oyuncular buna alışacak. Cenk geliyor. Rebic, Zaynutdivov var. Ortada hücuma dönük Chamberlain var. Onana defansif olarak geliyor. Amartey iyileşiyor. Oyunun gidişine göre değişkenlik olabilir.”

“SEVGİ PAYLAŞARAK BÜYÜR”

Taraftarın desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Güneş, “Taraftar bu kulübün sembolü. Hepimiz gidip, geliyoruz. Onlara layık görev yapmak durumundayız. O sevginin karşılığında sorumluluk duymayanın burada işi yok. Taraftarın kendi oyuncusuna yönetime karşı kullanması doğru değil. Şu andaki durumumuz iyi. Benden çok oyunculara, yöneticilere, başkana lazım. Bu takım iyi oynadıkça kim bundan rahatsız olur? Ben o sorumluluğu alıyorum. İyi oynayınca seyirci coşuyor. Başkan da yönetim de daha iyi takım için uğraşacak. Bu oyuncularla olur mu dediğiniz zaman kaybederiz. İşimiz kolay değil sevgi, çok büyük bir hazinedir. Sevgi tek taraflı olmaz zaten. Sevgi paylaşarak büyür. Tribün maçı bırakmış hocaya, oyuncuya tezahürat yapıyor. Eleştiri de olacak. Bunu özellikle söylüyorum. Eleştiriyi oluyor ama kırıcı olmamak gerekiyor. Söylemek istediğim bu. Bütün oyuncular iyi niyetli. Pendik maçında hata yaptım. Bugün tercihlerim beklentimin altında kalmadığı için sonuca yansıdı. Yine aynı oyuncuları koydum ben. 1 kişi geldi, 6 kişinin arasında penaltı oldu. Biz birçok şey kazanıp, çok şey kaybettik. Neyimiz eksik kimler ne yapmak istiyor. Rakiplerimiz de güçlü. İnşallah tüm takımlarımız tur atlar. Türkiye için güzel bir akşam oldu. Bu herkese yansır” şeklinde konuştu.

(DHA)