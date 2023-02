Şenol Güneş: Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş ‘ın teknik direktörü Şenol Güneş, yeterli konsantre olamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın oynandığı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında, hem sahaya hem rakibe teslim oldukları bir oyun olduğunu belirtti.

Yedikleri golün ardından rakiplerinin oyun anlayışının biraz daha güçlendiğini aktaran Güneş, “Oyun kurgusu olarak hem kanatlardan gelemedik hem de orta sahada alanı daraltamadık. Oyunun tamamına baktığınızda kendi oyunumuzun altında oynadık.” dedi.

Sadece sahayı değil, bütün koşulları, rakiplerinin oyununu bilmelerine rağmen şartlara uyum sağlamadan maçı bitirdiklerine dikkati çeken Güneş, “Değişiklikler yaptık, oyuna hakim gözüktük ama istediğimiz gol pozisyonları ve atakları sağlayamadık. Bu da rakibin maçı kazanmasına yetti.” diye konuştu.

“Rakibimiz daha istekliydi ve maçı kazandı”

Güneş, daha rahat oynayabilecekleri bir maçta öne geçemediklerini vurgulayarak, “Yeterli konsantre olamadık, motivasyonumuz düşüktü. Rakibimiz bu konuda bizden daha istekliydi ve maçı kazandı. Onları tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri Aboubakar’ın ilk maçında daha diri gözüktüğünü ama bunu sürdüremediğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

“Sadece o değil, biz hücumda zaten yeteri kadar hem baskı yapamadık hem etkili olamadık. Ama Aboubakar üzerinden konuşursak transfer sürecinde geçirdiği dönemden sonra bazen oyuncu gelir aldığı sonuçlarla katkı yapar, moral değeri artar. Bence o dönemi yaşıyor. Aboubakar’ın bundan daha iyi oyuncu olduğunu biz de biliyoruz. Sadece o değil, oynayan birçok oyuncunun kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için oldukça sıkıntı. Arada bir oyuna ortak oldular, baskı yaptılar ama tamamına baktığınızda yeterli değildi. Aboubakar’da bunlardan bir tanesiydi.”

“Transferi şartlara bağlı yapabiliriz”

Hedefinin bir takım oluşturmak olduğunu anlatan Güneş, “Bunu maalesef oluşturamadık, asıl sıkıntılardan bir tanesi o. Fazla olan oyuncularımız var, eksik olan oyuncularımız var veya eksikliğini hissettiğimiz oyuncular var. Orta sahada hala düşündüğümüz oyuncular var, orta saha da hep değişiklik yapmak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda da değerlendirmede bulunan Güneş, şartlara bağlı olarak bunu gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

“Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek”

Güneş, 2 maçtaki 5 puan kaybının oyuncular üzerinde moralsizlik yaratacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek. Çünkü geriden gelmemize rağmen iyi bir gidişimiz vardı, yani maç kazanarak gidişimiz vardı. Kaybedilen her puan üzerinde de takımda bir olumsuzluk oluyor. Çünkü her maç final, bugün de maç finaldi. Yediğimiz bir golden sonra tamamen kopmak doğru değil. Bugün de maç bitti ve üzgünüz. Bize yakışan bir sonuç değil, Beşiktaş ‘ın şu anda bulunduğu durumdan memnun değiliz. Ama yapacak tek şey bu takımı ayakta tutup tekrar yarışın içerisinde her maçı final içerisinde oynamak.”

“ Beşiktaş ‘ın mağlubiyetinin şu andaki durumu beni ilgilendirir”

Beşiktaş taraftarının yönetimi istifaya davet ettiği yönündeki bir soru üzerine Güneş, “ Beşiktaş ‘ın mağlubiyetinin şu andaki durumu beni ilgilendirir, sorumlusu benim, takımın sorumlusu da benim. Oyuncular da benim görev verdiğim oyuncular.” değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, maçı kazanmaları halinde böyle bir şeyin gündeme gelmeyeceğine dikkati çekerek, “Benim dışımda konuşulan şeyleri saha içerisine getirmeyi doğru bulmam. Evet kaybettik, iki maçı kazanabilirdik, kazanacak gücümüz vardı. Oyun olarak da bunu gösterebilirdik ama her şey bitti, dağılalım, panik yapalım böyle bir düşüncemiz yok. Ama üzüleceğiz, üzülmek savaşmayı, yeniden teslim olmadan takımı düzeltmeyi engelleyecek bir durum değil.” diyerek sözlerini tamamladı. (AA)