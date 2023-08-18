Şenol Güneş mesajı verdi

Beşiktaş, Neftçi Bakü karşısına ilk maçta aldığı avantajlı skorun verdiği rahatlıkla çıktı. Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü ilk 11 genel anlamıyla, “Rotasyon kalitesi bu kadar” mesajını net olarak veriyordu. Siyah-Beyazlı yönetim transferde son günlerde olumlu adımlar atmış olsa bile orta saha ve defans anlamında ciddi eksikler hâlâ daha kendisini gösteriyor. Başarılı bir sezon için ilk 11 kurgusu ne kadar önemli olsa da kulübenin kalitesi de en belirleyici unsurdur.

Şenol Hoca genç isimlere ve yedek kulübesinde yer alacak futbolculara şans vererek, Ahmet Nur Çebi ve yönetimine kadroya takviye gerektiğini gösterdi. Amartey ve Onana gibi yeni transferlerin oyuna katkısının düşük olması ayrıca tartışılması gereken bir konu. Geçmişte kadroda yer alan oyuncuların performansı düşer ya da çıkar ancak yeni transferler kaliteyi arttırmak için kadroya dahil edilirler. Ancak Beşiktaş’ta yeni transfer etkisini henüz göremedik. Neftçi karşısında Beşiktaş’ın kalitesini ortaya koyan isimlerin kadronun gediklileri olduğunu düşünürsek Ahmet Nur Çebi yönetimi Güneş’in mesajını anlamalı ve gereğini yapmalı.

Bu sezon bütün takımlarımız için Avrupa’da başarılı olmak bir devlet görevidir. Kendi içlerinde kavga edeceklerine ülke puanı ve prestiji için doğru işleri yapmak zorundalar