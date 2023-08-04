Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu” dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında KF Tiranayı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eşleşmede oyun olarak daha üstün taraf olduklarını belirten Güneş, İki maça bakıldığında oyun kalitesi olarak üstündük. Bugün sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyi savunma yaptık ve pozisyonlar bulduk. İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu” diye konuştu.

Siyah-beyazlı forma ile ilk maçına çıkan ve bir gol atan Daniel Amartey’i değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Amartey takıma geç katıldığı için idmansızdı. Necip gayet iyiydi ama sakatlandı. Amartey uyumlu şekilde verimli oynadı. Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Maça başlayanlar ve sonradan dahil olanlar genel olarak iyiydiler” ifadelerini kullandı.

“TRİBÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER GÜZEL DEĞİLDİ”

Karşılaşma öncesi yaşanan olaylara da değinen Şenol Güneş, “Sahada kötü görüntüler istemiyoruz. İstanbulda da burada da dostluk içindeydik. Tribünlerdeki görüntüler güzel değildi. Şiddeti kim yaparsa yapsın doğru bulmam. Daha sonra taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldular, doğrusu da budur açıklamasında bulundu.

(DHA)