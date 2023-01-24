Şenol Güneş: Ghezzal’da acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa, o zaman oynamasını bekliyoruz. Acele edip de bir kez daha geri gitmek doğru değil dedi.

Spor Toto Süper Ligin 21inci haftasında cuma günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın Faslı stoperi Romain Saiss’in sakatlığı olduğu için bugün antrenmanda yer almadığını belirten Şenol Güneş, Ghezzal bugün takımla kontrollü olarak çalışıyor. Saiss da dahil olmaz üzere 3 oyuncumuz cezalı. Onun dışında buradayız diye konuştu.

GHEZZALDA ACELE EDİP BİR KEZ DAHA GERİ GİTMEK DOĞRU DEĞİL

Ghezzalın cuma günü Alanyaspor maçının kadrosunda olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:

Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa, o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü; önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa. Ancak şu anda yok, mümkün değil. Acele edip de bir kez daha geri gitmek doğru değil. Şu anda Josef ile Ghezzal’ın durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saissın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok.

GİDENLER, GELENLER OLABİLİR

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor. Yapılıyor, giden gelen bunlar olabilir. Bugün olmaz dersin olur. Olur deriz hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaanın ismini ben de her gün gazetede okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum, olunca göreceğiz. Transfer çok konuşuluyor. Aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu şeklinde konuştu.

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Alanyaspor’un iyi bir takım olduğunu ve kazanmaları gereken bir maç oynayacaklarını söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Bizim gündemimizde bugün antrenman var. Yarın da antrenman yapıp, cuma günkü maça iyi hazırlanmamız lazım. İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor. Şu anda eldeki oyuncularla çıkma durumumuz var. Ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da size söyleriz. Haberiniz olur. (DHA)